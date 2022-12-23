المغرب يساهم بنشاط في إيجاد توافق حول ميزانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية

2022-12-23 / 23:01
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هبة بريس _ الرباط

ساهم المغرب، رئيس مجموعة الـ 77 زائد الصين، بنشاط وبإيجابية، الجمعة، في إيجاد توافق لاعتماد الميزانية المعدلة 2023 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك عن طريق الإجماع.

وفي مداخلة باسم المجموعة في الاجتماع الخاص بمجلس المحافظين، نوه السفير الممثل الدائم للمغرب بفيينا، عز الدين فرحان، بانخراط الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عملية تشاور واسعة وشاملة وبناءة لاعتماد الميزانية بتوافق الآراء وضمان تملكها من قبل جميع أعضائها.

وأشاد فرحان، الذي انضم إلى الإجماع حول اعتماد الميزانية المعدلة، بخفض الحصة الحالية المرتفعة لتكاليف الموظفين في إجمالي الميزانية التشغيلية العادية من 75 في المائة إلى 74 في المائة خلال سنة 2023، وكذا باستخدام هذه النسبة المخفضة (واحد في المائة) في أنشطة التصوير المقطعي المحوسب وفي أنشطة أخرى.

وأضاف أن المجموعة تدعو إلى مزيد من التخفيض في تكاليف الموظفين في المستقبل واستخدامها في الأنشطة المتعلقة بالتصوير المقطعي المحوسب.

ودائما باسم مجموعة الـ 77 زائد الصين، دعا فرحان إلى تشكيل مجموعة عمل معنية بالميزانية العادية وأهداف صندوق التعاون التقني للفترة 2024-2025، من أجل دراسة إمكانيات الرفع من نجاعة عمليات الوكالة.

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