نسبة مشاركة متدنية للغاية في الانتخابات البرلمانية التونسية

هبة بريس - وكالات

يبدو أن الانتخابات البرلمانية التونسية سجلت إقبالا ضعيفا جدا بعد حلول الموعد المقرر لإغلاق مراكز الاقتراع، الذي قاطعته معظم الأحزاب السياسية بعد أن انتقدته بوصفه تكليلا لسعي الرئيس قيس سعيد نحو حكم الرجل الواحد.

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن نسبة الإقبال الأولية في الانتخابات البرلمانية، التي جرت السبت (17 ديسمبر 2022)، بلغت 8.8 بالمئة فقط، مشيرا إلى أن نحو 803 آلاف شخص أدلوا بأصواتهم وفقا للأرقام الأولية الرسمية.

وأغلقت مكاتب الاقتراع في تونس أبوابها، لتبدأ عملية فرز الأصوات تمهيدا للإعلان عن الفائزين بمقاعد في البرلمان الجديد.

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