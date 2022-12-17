وزير نيجيري: التعاون مع المغرب في قطاع الأسمدة شكل “قصة نجاح” تخدم إفريقيا

2022-12-17 / 11:33
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هبة بريس

أشاد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيري، أوتونبا أدوينيي أديبايو، الجمعة في واشنطن، بالعلاقات الجيدة القائمة بين المغرب ونيجيريا، مبرزا أن التعاون الذي أرساه البلدان، خاصة في مجال صناعة الأسمدة، يشكل “قصة نجاح” تستفيد منها القارة بأكملها.

وقال الوزير النيجيري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش لقاء نظمه مجلس الأعمال الأمريكي النيجيري بشراكة مع سفارة المملكة في واشنطن، حول دور نيجيريا والمغرب في إطار التعاون الإقليمي ومستقبل الطاقات بإفريقيا، “قمنا بإرساء التعاون بين البلدين خاصة في قطاع الأسمدة، والذي شكل قصة نجاح”، معتبرا أن نجاح هذا التعاون يخدم مصلحة القارة الإفريقية بأكملها.

وفي ما يخص خط أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، سجل أدوينيي أديبايو، أن الأمر يتعلق بمشروع هام لن يساهم فقط في جلب الازدهار لإفريقيا، بل سيساعد أيضا في تخفيف الأزمة الطاقية التي تشهدها أوروبا، في ظل الظرفية العالمية الراهنة.

وتندرج مختلف مشاريع التعاون المتميز التي تجمع المغرب ونيجيريا، سواء الشراكة في مجال صناعة الأسمدة أو ما يتعلق بخط أنبوب الغاز، في إطار رؤية مشتركة، عرفت زخما منذ الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى نيجيريا في سنة 2016، وزيارة الرئيس النيجيري، محمدو بوهاري إلى المغرب في العام 2018.

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