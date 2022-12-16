قارنت بين احتفالات لاعبي المغرب وداعش..قناة ألمانية تعتذر

2022-12-16 / 22:58
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هبة بريس

على خلفية بثها لتقرير تلفزيوني شبّهت فيه لاعبي المنتخب المغربي لكرة القدم، بمسلحي “داعش” الإرهابي، بسبب رفع إصبع السبابة، قدمت قناة “فيلت” (WELT) الألمانية اعتذارًا رسميًا عن هذا الخطأ المهني والأخلاقي، بحسب موقع “الجزيرة”.

وقالت مذيعة القناة – أثناء نشرة إخبارية، إن القناة تعتذر عن الإشارة للاعبين بذلك الوصف “غير اللائق”، والذي تسبب في موجة من الغضب والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المذيعة بأن القناة لم تقصد في تقريرها توجيه أي إساءة، قائلةً “نعتذر بصدق عن هذا الخطأ. ولم يكن في نيّتنا الإساءة إلى المشاعر الدينية الإسلامية”.

وكانت قناة “فيلت” قد عرضت تقريرًا إخباريًا يوم الاثنين ، تناول صورة لثلاثة لاعبين من المنتخب المغربي وقد حملوا العلم المغربي ورفعوا إصبع السبابة في غرفة تبديل الملابس.

ووصف المذيع الألماني تلك الصورة “بأنها مثيرة للغضب والاستفزاز”، مبررًا بأن رفع السبابة هي الإشارة ذاتها التي يرفعها “متشددو تنظيم “داعش” بعد عملياتهم”، على حد تعبيره.

وزعم المذيع أن رفع السبابة هي إشارة منسوبة لمن وصفهم بـ “الجهاديين”، قائلًا إنه من غير الواضح ما إذا كان اللاعبون المغاربة على دراية بما ترمز له في الحقيقة.

وتسبب التقرير في تنديد واسع بالرسائل “التحريضية” التي بثّها، في استمرار للحملة المضللة التي يشنها الإعلام الألماني ضد قطر والفريق المغربي بشكل خاص على خلفية رفع لاعبيه ومشجعيه للعلم الفلسطيني باستمرار.

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