خبير..”إنجازات الأسود” جعلت البلاد تحت “الأضواء العالمية”

هبة بريس _ الرباط

أثار الأداء الرائع للمنتخب الوطني لكرة القدم في مونديال “قطر 2022” شغفا دوليا بالوجهة المغربية؛ مما ساهم في تعزيز سمعتها وشهرتها العالمية.

ووفقا لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن كأس العالم أثار اهتماما غير مسبوق بالمغرب، ولاسيما في صفوف المشاهير وصناع الرأي الذين مثلوا 40 في المائة من الأشخاص الذين تحدثوا بشكل إيجابي عن المغرب.

وفي السياق نفسه، تم ذكر اسم “المغرب” أكثر من 13 مليون مرة، وتسجيل أزيد من 130 مليون تفاعل مع محتويات “المغرب” من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي؛ مما يتيح فرصة غير مسبوقة للقطاع السياحي ولحظة تاريخية للانفتاح على أسواق جديدة محتملة على غرار الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين والشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء.

وتعليقا على الموضوع، أبرز الخبير في القطاع السياحي، الزوبير بوحوت، أن “مشاركة المغرب في نهائيات كأس العالم بقطر وما تلاها من تفاعل جماهيري ودولي إثر الانتصارات التي حققها أسود الأطلس، جعلت البلاد تحت الأضواء العالمية”.

وتابع بوحوت أن “زخم التفاعل مع المنتخب المغربي كتهنئة إلون ماسك الذي يتابعه أزيد من 120 مليون في تويتر والنجمة الكولومبية شاكيرا بأزيد من 83 مليون متابع، وضع المغرب في الريادة وأصبح تداول اسمه يتجاوز بأضعاف كثيرة ما تم ذكره في سنة كاملة”.

ويرى بوحوت أن تحدي المغرب اليوم للاستفادة من الإنجازات التي حققها أسود الأطلس في القطاع السياحي يرتكز على وضع خطوط جوية مباشرة، مفسرا ذلك بأن “أول شيء سيأتي بعد الصيت الواسع للمغرب والبحث عنه هو السفر لزيارته، لذلك يجب توفير النقل الجوي بكيفية مستمرة”.

وشدد المتحدث على ضرورة “الاستفادة من هذا الإشعاع الواسع في الترويج للمغرب خاصة عبر التسويق للمحتوى الرقمي بإنتاج مواضيع وفيديوهات تظهر ما تزخر به البلاد من مناطق سياحية”، مع “مراعاة جميع اللغات لإتاحة إمكانية جلب أسواق جديدة من السياح الأجانب خارج الأسواق التقليدية للمغرب” يق ل بوحوت لاصوات مغاربية

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