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المشجعون العائدون من قطر .. لارام تبرمج 22 رحلة

2022-12-15 / 23:10
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هبة بريس

أعلنت الخطوط الملكية المغربية، مساء اليوم الخميس 15 دجنبر، عن برمجة 22 رحلة استثنائية من أجل عودة مشجعي المنتخب الوطني من قطر في 18و 19و 20 دجنبر.

ودعت الخطوط الملكية المغربية في بلاغ لها، المسافرين إلى تأكيد رحلاتهم لدى وكالاتها وعبر منصتها الرقمية ووكالات الأسفار الشريكة.

وأكدت على أن جميع المسافرين المعنيين سيتوصلون بتذاكرها على عناوينهم الإلكترونية أو أرقام هواتفهم.

وأضافت أنه يتوجب على من لم يوفروا عناوينهم الإلكترونية أو أرقام هواتفهم، الإدلاء بها لمراكز الاتصال على الرقمين التاليين:

المغرب : 089000 0800

الرقم الدولي: +212522489797

وشددت على أن وحدهم الزبناء الحاملون لتذاكر صحيحة يمكنهم ولوج مطار الدوحة الدولي.

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