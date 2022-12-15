A general view shows fireworks being set off as giant French and Moroccan national flags are displayed on the pitch ahead of the Qatar 2022 World Cup semi-final football match between France and Morocco at the Al-Bayt Stadium in Al Khor, north of Doha on December 14, 2022. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP)

صحيفة “ماركا.. معاناة”مرّ بها المنتخب الفرنسي لحجز تذكرة المرور

2022-12-15 / 20:26
هبة بريس _ رياضة

تطرقت ” صحيفة “ماركا” الرياضية الإسبانية الى الأداء المغربي في المباراة التاريخية التي جمعته بالمنتخب الفرنسي ،

وتحت عنوان “المغرب بأداء رائع آخر”، سلطت الصحيفة الإسبانية الضوء على المباراة التي اضطر فيها المنتخب الفرنسي إلى اللعب بشراسة وتصميم بوجه “أسود الأطلس”، وأشارت إلى أن المنتخب المغربي يمكنه الآن القتال للحصول على المرتبة الثالثة في المونديال برأس مرفوع.

وشدد التقرير مرات عدة على “المعاناة” التي مرّ بها الفريق الأزرق لحجز تذكرة المباراة النهائية عندما كان المنتخب يلعب بوجه “أسود الأطلس”.

وتقول الصحيفة الإسبانية إنه لم يكن هناك ضرورة لانتظار انتهاء الشوط الثاني من مباراة نصف النهائي لمنح مدرب منتخب “أسود الأطلس” وليد الركراكي التصفيق الذي يستحقه لما فعله للفريق المغربي، لكنها تشير إلى أن أداء فريقه بقي مذهلا بعد الاستراحة، عندما استمر بردع فرنسا خلال معظم الوقت من الشوط الثاني.

وتطرق التقرير إلى أداء سفيان أمرابط، وأكد أنه أحد نجوم كأس العالم بنسخة 2022. كان لديه أداء مذهل في الدفاع، وكذلك في سباق المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

وتأهل المنتخب الفرنسي إلى نهائي كأس العالم بعد فوزه على نظيره المغربي بهدفين من دون رد، الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي في البطولة التي تقام في قطر

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