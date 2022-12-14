محمد اوزين

أوزين: هل من حقنا اليوم التطلع إلى فريق حكومي يساير الفريق الوطني

2022-12-14 / 23:43
0

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أبدعتم وانجزتم وأثرتم الإعجاب، هكذا اختار الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد اوزين أن يعلق على حائطه الفايسبوكي.

وأضاف اوزين عقب نهاية المقابلة التي جمعت مسلء اليوم أسود الأطلس بنظيرهم الفرنسي، والتي انتهت بخروج مشرف للمنتخب المغربي ليواجه المنتخب الكرواتي على المرتبة الثالثة، ( أضاف) بالقول: ” الكل يتكلم عن مواجهة ضد الفريق الفرنسي، والواقع اننا واجهنا بطل العالم، والمرشح الابرز للفوز بالكأس، لا زلنا نقول لكم سير سير سير”.

وتابع اوزين بالقول: ” والأن ستعود الحياة إلى مجراها الطبيعي، بعد أن أدخلت الساحرة المستديرة العالم في حالة جنون وهستيريا بسبب شغف الجماهير باجوائها وكرنفاليتها واعلاء رموز الوطن خلال اطوارها”.

وتساءل أزين : ” فهل بإمكاننا أن نطمح لمغرب ما بعد المونديال، مغرب التضامن والانسجام والإنجاز والقادر على صناعة الفرحة الجماعية للمواطنين والمواطنات اقتصاديا واجتماعيا، وهل من حقنا اليوم التطلع إلى فريق حكومي يساير الفريق الوطني في الايقاع والأداء؟

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of موعد مباراة “المركز الثالث ” بين كرواتيا و المغرب

موعد مباراة “المركز الثالث ” بين كرواتيا و المغرب

2022-12-14 / 23:32
Photo of مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين “القنب الهندي ” يعقد اجتماعه الثاني

مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين “القنب الهندي ” يعقد…

2022-12-14 / 21:59
Photo of المكتب الوطني المغربي للسياحة يواكب إنجازات أسود الأطلس

المكتب الوطني المغربي للسياحة يواكب إنجازات أسود الأطلس

2022-12-14 / 20:18
Photo of طرد إيران من لجنة معنية بالمرأة في الأمم المتحدة

طرد إيران من لجنة معنية بالمرأة في الأمم المتحدة

2022-12-14 / 19:31
Photo of فاس.. الرياح القوية تتسبب في سقوط نخلة على سيارة أجرة صغيرة

فاس.. الرياح القوية تتسبب في سقوط نخلة على سيارة…

2022-12-14 / 17:40
Photo of أمن طنجة يوقف 5 مهاجرين كانوا يعتزمون العبور لسبتة المحتلة

أمن طنجة يوقف 5 مهاجرين كانوا يعتزمون العبور لسبتة…

2022-12-14 / 17:16
Photo of مباريات “أسود الأطلس” تعيد أجواء “لَمَّةَ” العائلات المغربية

مباريات “أسود الأطلس” تعيد أجواء “لَمَّةَ” العائلات المغربية

2022-12-14 / 16:59
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 148 إصابة جديدة 

كورونا بالمغرب.. تسجيل 148 إصابة جديدة 

2022-12-14 / 16:34
Photo of حرب بين منتجي الحليب بسوس تنتهي بإقرار زيادة في سعره

حرب بين منتجي الحليب بسوس تنتهي بإقرار زيادة في…

2022-12-14 / 15:39
Photo of جماعة تازة تثبت شاشة عملاقة بفضاء 20 غشت لمتابعة مقابلة “الأسود”

جماعة تازة تثبت شاشة عملاقة بفضاء 20 غشت لمتابعة…

2022-12-14 / 15:31

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق