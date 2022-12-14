أوزين: هل من حقنا اليوم التطلع إلى فريق حكومي يساير الفريق الوطني

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أبدعتم وانجزتم وأثرتم الإعجاب، هكذا اختار الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد اوزين أن يعلق على حائطه الفايسبوكي.

وأضاف اوزين عقب نهاية المقابلة التي جمعت مسلء اليوم أسود الأطلس بنظيرهم الفرنسي، والتي انتهت بخروج مشرف للمنتخب المغربي ليواجه المنتخب الكرواتي على المرتبة الثالثة، ( أضاف) بالقول: ” الكل يتكلم عن مواجهة ضد الفريق الفرنسي، والواقع اننا واجهنا بطل العالم، والمرشح الابرز للفوز بالكأس، لا زلنا نقول لكم سير سير سير”.

وتابع اوزين بالقول: ” والأن ستعود الحياة إلى مجراها الطبيعي، بعد أن أدخلت الساحرة المستديرة العالم في حالة جنون وهستيريا بسبب شغف الجماهير باجوائها وكرنفاليتها واعلاء رموز الوطن خلال اطوارها”.

وتساءل أزين : ” فهل بإمكاننا أن نطمح لمغرب ما بعد المونديال، مغرب التضامن والانسجام والإنجاز والقادر على صناعة الفرحة الجماعية للمواطنين والمواطنات اقتصاديا واجتماعيا، وهل من حقنا اليوم التطلع إلى فريق حكومي يساير الفريق الوطني في الايقاع والأداء؟

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