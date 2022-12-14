مونديال قطر.. السلطات تسارع لتثبيت الشاشات بالساحات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

كشفت مصادر عليمة لهبة بريس، عن معطيات تفيد بأن العديد من العمال بمختلف الأقاليم والجهات، يسابقون الزمن للعمل على تثبيت شاشات كبيرة الحجم بالساحات العمومية حتى يتسنى للجماهير المغربية ومواطني المدن المعنية من تتبع المقابلة المصيرية بين أسود الاطلس وديكة فرنسا مساء اليوم الأربعاء..

وأضافت ذات المصادر، أن العديد من العمال سارعوا إلى توفير الشاشات الكبيرة، بالتنسيق مع كافة المتدخلين من منتخبين وسلطات عمومية لتوفير بيئة آمنة للجماهير تحسبا لأي طارئ، آخذين بعين الاعتبار التقلبات الجوية والتساقطات المطرية التي تعرفها معظم المناطق بالمملكة.

هنا بمدينة سطات على سبيل المثال لا للحصر، ، رصدت هبة بريس صباح اليوم تحركات للمسؤولين وهم يسابقون الزمن لتثبيت شاشة عملاقة بالساحة المقابلة لمقر بلدية سطات، بين مرحب بالفكرة وبين مطالب بتحسين شبكة الإنارة العمومية بمعظم الشوارع والأحياء وإشارات المرور التي تتراقص وتسقط السائقين في شبح مخالفات السير…

هذا في الوقت، التي تجندت فيه بعض قاعات الحفلات بالمدينة إلى توفير فضاءاتها من خلال تثبيت شاشات كبيرة الحجم لاستقطاب الجماهير الرياضية، فيما المقاهي بدورها تزينت بالأعلام الوطنية والكراسي المتعددة لاستقبال زوارها بطعم التسعيرات غير الموحدة.

ويشار، أن أسود الأطلس، يستعدون مساء اليوم، لخوض مقابلة “العمر”، لتحقيق المستحيل كأول فريق عربي يصل إلى النهائيات، وكلهم أمل أن يتخطوا عقبة المنتخب الفرنسي المدجج بالنجوم الكروية، لكن رفاق الرݣراݣي سيكون لهم رأي آخر وهو الفوز ولا شيء سوى الفوز للمرور إلى المقابلة النهائية لمنازلة منتخب الارجنتين الذي لازال ينتشي فرحة الفوز على كرواتيا.

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