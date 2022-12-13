مجموعة الصداقة المغرب- فرنسا بمجلس المستشارين في زيارة إلى باريس

2022-12-13 / 21:44
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هبة بريس _ و م ع

يقوم وفد عن مجموعة الصداقة المغرب- فرنسا بمجلس المستشارين بزيارة إلى باريس ونورماندي، من 14 إلى 16 دجنبر الجاري، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون بين المؤسستين البرلمانيتين.

وأوضح الوفد البرلماني المغربي أن هذه الزيارة تندرج في إطار برنامج العمل الذي تم وضعه بالاشتراك بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ الفرنسي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الزيارة، التي تستغرق ثلاثة أيام، تهدف أيضا إلى تسليط الضوء على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تقارب وجهات النظر.

ويتكون الوفد من محمد زيدوح، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وهند الغزالي، نائبة رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، والخمار المرابط، نائب رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، ويوسف العلوي عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

كما يشمل الوفد نبيل اليزيدي عن الفريق الحركي، وعزيز مكنيف عن الفريق الاشتراكي، والمستشارة العامة ناهد بناني، الأمينة التنفيذية لمجموعة الصداقة المغرب- فرنسا.

ويتضمن برنامج هذه الزيارة لقاءات مع مسؤولين من جمعية أرباب العمل الفرنسية (ميديف)، ومجلس الشيوخ، ومجموعة الصداقة الفرنسية- المغربية بمجلس الشيوخ، والحكومة، وبلدية باريس، والجمعية البرلمانية للفرونكوفونية.

كما سيزور أعضاء الوفد المغربي مركز البحث والتطوير لباريس ساكلاي التابع لشركة كهرباء فرنسا (أو دي إف)، وأوراش بناء السفن في شيربورغ.

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