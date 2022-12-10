بطريقته الخاصة..”إيكو” يحتفل بالمنتخب المغربي

2022-12-10 / 15:00
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نجلاء مزيان

شارك الفنان المغربي عبد الرحمن أوعابد، المعروف بلقب “إيكو”، مع متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي “بارودي” جديدة لأغنية من تراث فن “العيطة”، حول المنتخب الوطني المغربي.

وصاغ إيكو كلمات هذه الأغنية، التي تغنى بها عن عدد من نجوم المنتخب المغربي، أبرزهم أمرابط وبونو وحكيمي وبوفال وأوناحي وزياش والصابيري وبوخلال والنصيري وآخرون.

إلى جانب ذلك، تطرق “إيكو” لظهور الملك محمد السادس بقميص المنتخب المغربي خلال الاحتفاليات التي شهدتها ربوع المملكة، بعد تأهل المنتخب المغربي لربع نهائي كأس العالم بقطر 2022.

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