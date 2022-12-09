رئيس السينغال يستقبل السكوري والأخير يسلمه رسالة ملكية

هبة بريس

استقبل رئيس جمهورية السنغال ماكي سال، اليوم الجمعة 9 دجنبر، بالقصر الرئاسي بدكار، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، الذي سلمه رسالة من الملك محمد السادس.

وشكل هذا الاستقبال الذي جرى بحضور سفير المغرب في السنغال حسن الناصري والوزير عمر ديمبا با المستشار الدبلوماسي للرئيس السنغالي، فرصة لاستعراض العلاقات المتميزة بين قائدي البلدين وبين الشعبين.

وبهذه المناسبة جدد الرئيس السنغالي تهانيه الحارة للملك محمد السادس وللشعب المغربي بمناسبة تأهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي مونديال قطر 2022.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس ماكي سال كان من بين أوائل قادة الدول الذين هنأوا الملك محمد السادس، بهذا الإنجاز الكروي التاريخي.

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