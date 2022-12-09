محمد الجم يكشف لهبة بريس سبب اعتذاره عن المشاركة في سلمات أبو البنات

نجلاء مزيان - هبة بريس

نفى النجم المغربي القدير محمد الجم عبر اتصال هاتفي مع جريدة هبة بريس الالكترونية، مشاركته في الجزء الخامس من المسلسل الرمضاني سلمات أبو البنات.

و أكد المتحدث ذاته، أنه تم التواصل معه من طرف أحد المسؤولين بشركة الإنتاج “سبيكتوب” ، بغية الوصول إلى اتفاق معه من أجل انضمامه إلى أسرة العمل.

وأضاف الفنان المغربي، أن سبب اعتذاره عن المشاركة في الجزء الخامس من مسلسل سلمات أبو البنات راجع لإلتزامه مع شركة “عليان للإنتاج”، حيث يتزامن توقيت تصويرها لعمل جديد مع تصوير المسلسل السالف ذكره.

وفي سياق منفصل، هنأ الفنان محمد الجم المنتخب المغربي بمناسبة تأهّله إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 بعد فوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح، متمنيا لهم المزيد من التوفيق و التألق في المباراة القادمة.

و يعد محمد الجم من أهرام الفن المغربي،كما أنه ساهم في إغناء الخزانة الفنية بمجموعة من الأعمال التلفزيونية و السينمائية و المسرحية المتنوعة التي ظلت راسخة على مدى عقود في أذهان المغاربة.

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