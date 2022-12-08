تعيين لطيفة أحرار مديرة للمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي

2022-12-08 / 16:19
0
نجلاء مزيان

اختتم مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وفي هذا الصدد، تم على مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة، تعيين الفنانة لطيفة الحرار، مديرة للمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي.

و تعد لطيفة أحرار من الفنانات اللواتي بصمن في الساحة الفنية بأعمال عديدة و متنوعة، كما أنها ولجت مؤخرا مجال الإخراج التلفزيوني عبر “إيمكوسا”، بعد إخراجها لمجموعة من المسرحيات والأفلام الوثائقية.

وشاركت أحرار في عدد من الأفلام والسيتكومات، كما استطاعت خلال مسيرتها الغنية بالعطاءات نيل العديد من الجوائز من المهرجانات الوطنية والدولية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب تشجيعها للمنتخب المغربي..فرح الفاسي تفقد أحد أسنانها

بسبب تشجيعها للمنتخب المغربي..فرح الفاسي تفقد أحد أسنانها

2022-12-08 / 17:50
Photo of لجنة الفيلم بالداخلة تمثل المغرب في المعرض العالمي “فوكيس 2022” بلندن

لجنة الفيلم بالداخلة تمثل المغرب في المعرض العالمي “فوكيس…

2022-12-08 / 09:43
Photo of الفنانة سميرة سعيدة تحتفل بتأهل المنتخب المغربي على طريقتها

الفنانة سميرة سعيدة تحتفل بتأهل المنتخب المغربي على طريقتها

2022-12-07 / 19:32
Photo of الفنان المصري محمد هنيدي: “عذرا إسبانيا.. فالأسود دائما تلتهم الثيران”

الفنان المصري محمد هنيدي: “عذرا إسبانيا.. فالأسود دائما تلتهم…

2022-12-07 / 13:55
Photo of الفنان عمرو دياب يهنئ منتخب المغرب بعد الفوز على إسبانيا

الفنان عمرو دياب يهنئ منتخب المغرب بعد الفوز على…

2022-12-07 / 12:00
Photo of مريم بلخياط:” وفاة والدي مجرد إشاعة و حسبي الله ونعم الوكيل”

مريم بلخياط:” وفاة والدي مجرد إشاعة و حسبي الله…

2022-12-06 / 11:51
Photo of حصريا..ربيع القاطي نجم الجزء الثاني من “لمكتوب”

حصريا..ربيع القاطي نجم الجزء الثاني من “لمكتوب”

2022-12-05 / 12:15
Photo of مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية.. الفليم المغربي “حبيبة” يفوز بجائزة أفضل سيناريو

مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية.. الفليم المغربي “حبيبة” يفوز بجائزة…

2022-12-04 / 20:55
Photo of وفاة الإعلامي المصري مفيد فوزي عن عمر ناهز 89 عاما

وفاة الإعلامي المصري مفيد فوزي عن عمر ناهز 89…

2022-12-04 / 10:55
Photo of تتويج فيلم أرجنتيني بالجائزة الكبرى للمهرجان الدولي العربي الإفريقي الوثائقي بزاكورة

تتويج فيلم أرجنتيني بالجائزة الكبرى للمهرجان الدولي العربي الإفريقي…

2022-12-03 / 22:55

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق