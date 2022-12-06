مونديال قطر..رؤساء دول يهنئون الملك إثر تأهل المنتخب المغربي

هبة بريس

هنأ رؤساء دول، في اتصالات هاتفية، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إثر تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إلى دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم (قطر – 2022).

وهكذا، تلقى الملك اتصالين هاتفيين من رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، ورئيس جمهورية الغابون، علي بونغو أونديمبا.

كما تلقى االملك اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الأمير الحسن بن طلال من الأردن.

وأعرب رئيس دولة فلسطين والرئيس الغابوني وسمو الأمير الأردني في هذه الاتصالات الهاتفية عن أحر تهانئهم لجلالة الملك إثر هذا الإنجاز التاريخي الذي أصبح المغرب بفضله أول بلد عربي يبلغ هذه المرحلة من بطولة كأس العالم.

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