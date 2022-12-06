Morocco players celebrate after they won on penalty shoot-out the Qatar 2022 World Cup round of 16 football match between Morocco and Spain at the Education City Stadium in Al-Rayyan, west of Doha on December 6, 2022. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

مونديال قطر : وزراء ومسؤولون إسرائيليون يشيدون بتأهل المنتخب المغربي

2022-12-06 / 20:45
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هبة بريس

أشاد وزراء ومسؤولون إسرائيليون في تصريحات مباشرة بعد انتهاء مباراة المغرب وإسبانيا مساء اليوم الثلاثاء بالفوز التاريخي الذي حقققه المنتخب الوطني المغربي على نظيره الإسباني، معربين عن متمنياتهم بتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة برسم مونديال قطر لكرة القدم 2022.

وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في صفحته على تويتر بعد انتهاء المباراة ”مبروك لأصدقائنا المغاربة على فوزهم الكبير“.

أما عيساوي فريج وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي فغرد قائلا ”يا لها من متعة أن ترى النصر المثير لفريق مذهل يمثل دولة وشعبا مذهلين. والأجمل أنه للمرة الأولى سنرى منتخبًا عربيًا في ربع نهائي كأس العالم”.

وأضاف “يوم سعيد للمغرب ويوم سعيد لكل عشاق كرة القدم العرب. ويوم رائع بالنسبة لي. بالتوفيق للمغرب”.

وكتب أفيخاي ادرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على تويتر قائلا ”مبروك أسود الأطلس. أنتم فخر لنا جميعًا“.

ومن جانبه، غرد أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي “برافو يا أسود الأطلس. تستاهلوا!“.

وغرد جاك خوري الكاتب بصحيفة ”هارتس“ قائلا: هذه فرحة عابرة للبلدان، لم تعشها أجيال في الوطن العربي، من المغرب إلى قطر، وما فشل فيه رجال الدولة، حققه فريق كرة قدم واحد“.

وأضاف خوري ” يا له من يوم… في اللد تم إيقاف احتماعات مجلس البلدية من أجل مشاهدة ضربات الجزاء. وفي قرية كفر ماندا أطلقت الشهب الإصطناعية. وفي قرية فوريديسي قرب حيفا خرج المواطنون للاحتفال بالفوز المغربي”.

وحفلت مواقع التواصل الإجتماعي بعبارات التهانى والإشادة حيث حرص العديد من الإسرائيليين من أصل مغربي على التعبير عن فرحهم الكبير بالفوز التاريخي للمنتخب المغربي فيما خرج العشرات هاتفين بهذا النصر في المقاهي والأحياء خصوصا في بئر السبع وعسقلان وأشدود.

وقال ألبير بيريس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء من مدينة عسقلان ”ألف مبروك للأسود أصحاب الزئير البارز، لقد فرحتونا، ونحن معكم الى النهائي إن شاء الله“.

وأضاف أن المئات خرجوا للاحتفال بهذا النصر وتبادل التهانئ إنه يوم عظيم وأكيد ستكون ليلة احتفالية طويلة

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