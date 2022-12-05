هذه حقيقة الحكم على التازي وزوجته

2022-12-05 / 23:32
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هبة بريس

تداول نشطاء فايسبوكيون خبر يفيد بأن القضاء بمدينة الدار البيضاء، قد قال كلمته في حق الطبيب المشهور الحسن التازي رفقة زوجته، بعد راجت أخبار عن تلقيهما حكما قاسيا بلغ 50 سنة.

حول هذا الموضوع، كتبت المحامية فاطمة الزهراء الابراهيمي تدوينة نفت فيها صحة الخبر متعهدة بمتابعة كل من تبث في حقه ترويج مثل هاته الاشاعات.

وقالت المحامية المذكورة بالحرف: “ملف الدكتور التازي و حرمه و اخيه لازال معروضا على انظار السيد قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء و اجراءات التحقيق لازالت مستمرة و لم يختم التحقيق بعد و لم تسطر اية متابعة في حق اطراف الملف ..و كل ما ينشر عبر فضاء التواصل من خلال مواقع الكترونية تفتقد للمهنية و تخلق اشاعات و تنشرها و توزعها بسوء نية سنتقدم بشكايات مباشرة في حقه”.

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