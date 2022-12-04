سعر الغازوال يربك نشاط الموانئ وهذه مطالب المهنيين للحكومة

2022-12-04 / 12:04
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

من المرتقب في حالة إستمرار إضراب مهنيي الصيد البحري بعدد من الموانئ بالشمال والوسط والجنوب،خلال الاسابيع القادمة من الشهر الجاري، ان تتدخل حكومة أخنوش، في الجلوس الى طاولة الحوار مع مهنيي القطاع، خصوصا بعد ورود أخبار في إلتحاق عدد من مهنيي الصيد البحري في أصناف أخرى إلى دعم الاضراب .

وقالت مصادر ” هبة بريس” أن العديد من مهنيي قطاع الصيد البحري بمدن متفرقة، ضمنها أكادير، قد بدأوا إضرابهم عن العمل، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات وعدم استجابة الحكومة لمطلبهم بتسقيف سعر الكازوال.

صوت المهنيين، نقله الفريق الاشتراكي الى مجلس النواب بعد توجيه سؤال لوزير الصيد البحري، عن التداعيات الخطيرة لإضراب مهنيي القطاع ، محذرا من أن توقف هذه الفئة عن العمل قد يؤثر على تزويد الأسواق الوطنية بالأسماك. و يخل بالتوازن بين العرض والطلب في مختلف أنواع الأسماك، سواء تعلق الأمر بالبيع بالجملة أو بالتقسيط.

وضعية تقول بعض المصادر المهنية، في حالة إستمرار الاضراب، أن يخلق ارتباك في الاسواق الوطنية أو الخارجية، من الاسماك والمضاربة من جديد في سعرها، خصوصا أن المهنيين يعتبرون أن حوالي 80 في المائة من مداخيلهم وجدت طريقها الى مصاريف الغازوال، مطالبين تسقيف الأسعار، أو على الأقل دعم القطاع.

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