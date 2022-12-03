نقابات تطالب برفع قيمة الضرائب على شركات المحروقات
هبة بريس - الرباط
طالب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، بالرفع من الضريبة على شركات المحروقات والاتصالات .
وعللت النقابة الاستقلالية مطلبها برفع الضريبة إلى 40 في المائة على غرار ما فرضه مشروع قانون مالية 2023 على “مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين” ( عللت ) بكون تلك الشركات تنتمي الى قطاعات احتكارية .
وقالت النقابة ان رفع الضريبة يتماشى مع توجهات مشروع قانون المالية السنة المقبلة الرامية إلى تعزيز العدالة الجبائية الأفقية.
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3 تعليقات
ثقافة الريع هي الغالبة مقابل تلبية الطلبات المصلحية للمعلومين عندي وعندك. أما الموظفين والمتقاعدين والطبقة الوسطى فهم مجرد زبائن لدى المستفيدين من الريع، هؤلاء الزبائن تنتشر بينهم ثقافة المصلحة وعدم المبالاة بالآخر وجميعهم مستعدون للإنخراط في ثقافة الريع لو أتيحت لهم الفرصة.
،ان الحكامة السياسية الجديدة لها من المداخل ما يجعل المواطن يتيه في سراديبها التي لا يملك خرائطها الا المعفيون من اداء هذه الضرائب ذاتها…حكومة التيكنوقراط في برصات الاعتناء السريع لا يمكنها ان تعيش خارج فضاء الريع!!!!
الجشع والطمع اعماهم
لو كانوا يفكرون بمنطق المواطنة لم يسحبوا مشروع قانون الاثراء غير المشروع وووووووو