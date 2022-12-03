بنك المغرب: ارتفاع الدرهم مقابل الدولار

هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم حافظ على استقراره تقريبا مقابل الأورو، وارتفع بنسبة 0,31 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 24 و30 نونبر 2022.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار البنك المركزي إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 341,4 مليار درهم في 25 نونبر 2022، أي بانخفاض نسبته 0,2 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاع بنسبة 5,9 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الفترة ذاتها، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 98,5 مليار درهم، منها 50,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات العروض، و22,1 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و25,5 مليار درهم على شكل قروض مضمونة طويلة الأجل.

وعلى مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,2 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 2 في المائة في المتوسط.

وبخصوص مؤشرات البورصة، فقد سجل مؤشر “مازي” ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 18,3 في المائة، وفقا للنشرة.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات “الصناعة الغذائية” بنسبة 6,6 في المائة، و”النفط والغاز” بنسبة 5,1 في المائة، والمواصلات بنسبة 1,5 في المائة.

وفي المقابل، انخفضت مؤشرات قطاعي “البناء ومواد البناء” و”البنوك” بنسبة بلغت، على التوالي، 2,3 في المائة و0,6 في المائة.

وفي ما يخص إجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 517,5 مليون درهم مقابل 800 مليون درهم قبل أسبوع. وبالنسبة لسوق الأسهم المركزي، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي 63,1 مليون درهم بعد 58 مليون درهم.

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