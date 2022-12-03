طنجة ..الدرك يعتقل منظم حفل “حمادة هلال “

اعتقلت عناصر الدرك الملكي بمنطقة اجزناية ، صباح اليوم السبت ، منظم حفل ألغي أمس الجمعة بأحد الفنادق المصنفة بطنجة ، حيث كان مقررا ان يشارك فيه الفنان المصري حمادة هلال ونجوم اخرين من المغرب ولبنان ودولة الكويت .

وقد تم اقتياد منظم الحفل الى مقر سرية الدرك الملكي باجزناية حيث تم الاستماع له تحت اشراف النيابة العامة ، اثر شكايات تقدمت بها عارضات أزياء كن سيشاركن في الحفل الى جانب مواطنين اقتنوا تذاكر باثمنة باهضة ليجدوا انفسهم امام “عملية نصب “.

وقد تقرر الغاء الحفل امس الجمعة بشكل مفاجئ في الوقت الذي كانت فيه الاستعدادات جارية على قدم وساق من اعداد للقاعة المخصصة للعروض اضافة الى استقبال المشاركين والحضور ، قبل ان يتفاجأ الجميع بالغاء الحفل وسط أجواء مشحونة .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0