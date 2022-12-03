السيارات.. بيع أزيد من 145 ألف وحدة حتى متم نونبر المنصرم

هبة بريس

أفادت الإحصائيات الشهرية لجمعية مستوردي السيارات بالمغرب بأن المبيعات الإجمالية للسيارات بالمملكة بلغت 145.289 وحدة عند متم نونبر 2022، وذلك بانخفاض نسبته 7,41 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.

وأوضحت الجمعية أنه حسب الصنف، بلغ عدد التسجيلات الجديدة للسيارات الخاصة 128.895 وحدة برسم الشهور الإحدى عشرة الأولى من السنة الجارية، بانخفاض نسبته 6,29 في المائة، في حين بلغ عدد السيارات النفعية الخفيفة 16.394 وحدة (ناقص 15,39 في المائة).

وأشار المصدر ذاته إلى أن علامة « داسيا » تهيمن على صنف السيارات الخاصة، بحصة من السوق نسبتها 27,33 في المائة، أي 35.221 وحدة عند متم نونبر الماضي، متبوعة بـ »رونو » التي باعت 19.076 وحدة (14,8 في المائة من حصة السوق) و »هيونداي » (12.618 وحدة و9,79 في المائة من حصة السوق).

وبخصوص صنف السيارات النفعية الخفيفة، باعت « رونو » 4.076 وحدة (24,86 في المائة من حصة السوق)، متبوعة بـ »DFSK » التي باعت 2.424 سيارة (14,79 في المائة من حصة السوق)، و »فورد » بـ 1.789 وحدة (10,91 في المائة من حصة السوق).

وفي ما يتعلق بمبيعات السيارات « الفاخرة »، رفعت « أودي » مبيعاتها بنسبة 7,03 في المائة إلى 3.518، لتصل إلى حصة سوق قدرها 2,73 في المائة، متقدمة على « BMW » (2.544 سيارة وحصة 1,97 في المائة من السوق)، ومرسيدس (2250 وحدة بحصة 1,75 في المائة من السوق).

من جانبها، باعت « بورش » 299 وحدة، بنمو نسبته 16,34 في المائة، بينما ارتفعت مبيعات « جاغوار » بنسبة 5,69 في المائة إلى 130 سيارة.

وبالنسبة لشهر نونبر وحده، سجلت الجمعية انخفاضا في المبيعات الإجمالية بنسبة 12,85 في المائة إلى 11 ألف و288 وحدة، حيث سجلت فئة السيارات الخاصة انخفاضا بنسبة 12,77 في المائة بـ9.905 وحدات تم بيعها، والسيارات النفعية الخفيفة بنسبة 13,45 في المائة إلى 1383 وحدة.

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