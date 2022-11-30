نورة فتحي تلهب مواقع التواصل الاجتماعي بتشجيعها للمنتخب المغربي
نجلاء مزيان
حرصت الفنانة المغربية الكندية نوره فتحي على تشجيع المنتخب المغربي لكرة القدم من حفلها المقام ضمن فعاليات مهرجان الفيفا للمشجعين، بالعاصمة القطرية الدوحة.
و ألهبت فتحي الحضور برقصها الاستعراضي، معربة عن فرحتها الكبيرة عقب انتصار المغرب على نظيره البلجيكي بهدفين مقابل 0.
و تفاعل الجمهور المغربي بشكل رهيب مع نورة فتحي و هي تردد “بلجيكا مشات” معلقين “آرا كندا”، إذ تم تداول مقاطع فيديو الحفل على نطاق واسع من طرف بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة.
و من المرتقب أن يواجه المغرب يوم غد الخميس منتخب كندا، في آخر لقاءات المجموعة السادسة للمنتخبين المغربي والكندي.
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10 تعليقات
تشكراتنا الى جميع الفنانين والفنانات بتشجيعهم لمنتخبنا الوطني المغربي سواء كانوا مغاربة أو اجنبين من الدول العربية والغربية والافريقية ….
نتمنى هذه الأموال التي تجمع في هذآ المهرجان ترسل الى الفلسطينين وهذا هو التشجيع والدعم الحقيقي.
ويبقى الفنانين والفنانات هم المشجعون الاوائل يعبرون بها عن مشاعرهم واخلاصهم للمنتخب الوطني المغربي نتمنى له الفوز باللقب بالكأس إنشاء آلله.
لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هؤلاء المشاهير هم السبب الرئيسي في المناكر والفواحش باغانيهم هذآ ماجعل الله الأمطار تنحبس ..
الكل انتج أغاني بفرحتهم للمنتخب الوطني المغربي هههههههههههه.
إنها تجارة بالنسبة لهم وليس تشجيعهم للمنتخب على العلم انهم في الجائحة كوفيد 19 كورونا كانوا متوقفين عن العمل وهذه هي فرصتهم هههههههههههه.
استغلوا الفرصة من أجل مصلحتهم ورفع ( من المشاهدة هههههههههههه.
هنيئا للمنتخب الوطني المغربي بفوزه على المقابلات الماضية ونتمنى له بالفوز على المنتخب الكندي باذن الله ..
شكرآ لكل من ساهم في تشجيع المنتخب الوطني المغربي من فنانين وفنانات مطربين مطربات مغنيات واطر طبية واطر أمنية قطرية ومغربية الف تحية واجلال وافتخار بهم.
هنيئا لنا بالمنتخب الوطني المغربي بما حققه في المونديال بقطر نحن جميعا بدون استثناء تفتخر به.