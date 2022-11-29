هيئات سياسية ومدنية تعلن مشاركتها في مسيرة ضد الغلاء
أعلن أزيد من 30 تنظيم سياسي ونقابي وحقوقي ومدني عن مشاركته في المسيرة الوطنية التي دعت إليها “الجبهة الاجتماعية المغربية”، وذلك يوم الأحد المقبل، احتجاجا على ما أسمته “الغلاء والقمع والقهر”.
ودعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (نقابة تعليمية) في بلاغ له، الاثنين، نساء ورجال التعليم إلى المشاركة الوزانة في مسيرة الجبهة الاجتماعية المقررة يوم الأحد المقبل في الرباط، مسجلا “رفضه القاطع للسياسات اللاشعبية التي تتخبط فيها البلاد”.
وبدوره أكد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (20 جمعية غير حكومية) مشاركته في المسيرة الاحتجاجية، محذرا من “خطورة تجاهل المسؤولين للمطالب العادلة والمشروعة للشعب المغربي، والتي لن تزيد الأوضاع بالبلاد إلا المزيد من التوتر والاحتقان، واللذان يصعب توقع نتائجهما وآثارهما”.
وأعلنت أيضا، الشبكة الوطنية للحقوق الشغلية “تقاطع” عن دعمها للمسيرة الاحتجاجية، منبهة إلى “التدهور الخطير للقدرة الشرائية التي ما فتئت تتآكل بفعل الزيادات المتتالية في أسعار المواد والخدمات الأساسية، وجمود الأجور الدنيا والمتوسطة والمعاشات، وثقل الضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة”.
وكانت “الجبهة الاجتماعية المغربية”، قد دعت مؤخرا لتنظيم مسيرة وطنية شعبية تحت شعار “جميعا ضد الغلاء والقمع والقهر”، موضحة أنها تأتي بعد “تدارس الأوضاع المزرية التي تعاني منها أوسع الجماهير الشعبية ونتيجة تفاقم مسلسل غلاء أسعار المحروقات وكل المواد الأساسية لدرجة غير مسبوقة في تاريخ بلادنا حتى أصبح الشعب المغربي غارقا في الفقر والحاجة
5 تعليقات
أنا شخصيا درت المقاطعة كنعيش غير بالمواد لي عاشو بيها جدودنا زمان وبخير حمدلله.
لحل لوحيد لي عندنا هو مقاطعة أي منتوج ليس من الضروريات وسوف ترى بنفسك إنخفاض الأسعار لنرتقي قليلا
لا لغلاء الأسعار والمحروقات في المغرب حسبيا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله عنده تلتقي الخصوم
متوسط الاجور 3000 درهم لاتكفى لسداد الكراء والاكل والشرب وفواتير الكهرباء والماء والنقل والدواء وغيرها بالكاد تكفى مصاريف 10 ايام مع موجة الغلاء هذه
النضال النضال حتى تعود لشعب كرامته وحقوقه
سكتنا وصبرنا حتى ولينا بحال لبيادق يزيد بينا فين مبغاو