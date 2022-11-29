بتهمة التشهير.. الفنانة ليلى غفران تمثل أمام القضاء في مصر

2022-11-29 / 15:16
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هبة بريس - وكالات

أمرت النيابة العامة،اليوم الثلاثاء، بإحالة الفنانة ليلى غفران إلى المحكمة الاقتصادية، لاتهامها بالتشهير بمحاميها السابق بسبب خاتم ألماس.

كانت ليلى غفران قد نشرت عبر فيسبوك منشورا بعد مرور أكثر من 11 عاما على غلق قضية سرقة الخاتم الألماس قامت خلاله بسب محاميها السابق حسن أبو العينين والتشهير به.

وحملت الدعوى رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022 اتهامات تتعلق بالسب والقذف والتشهير ونشر الأخبار الكاذبة لاتهامها محاميها السابق بسرقة خاتم ألماس من فيلتها، والمطالبة بتعويض مالي قدره مليون جنيه، لما لحق به من أضرار مادية ومعنوية.

وأضاف أبو العينين أنه عندما تم القبض على غفران وبحوزتها خاتم الألماس، طلبت النيابة منها الفاتورة الخاصة بشراء الخاتم، إلا أنها لم تستطع العثور على الفاتورة، ما يؤكد أن الخاتم جاء عن طريق هدية من أحد أصدقائها ،فقامت الفنانة عبر منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فسيبوك وذلك بعد مرور أكثر من 11 عاما على غلق هذه القضية، الأمر الذي أدى إلى تساؤل الكثيرين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن مصير الخاتم المرصع بالألماس.

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