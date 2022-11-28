الملك محمد السادس يهنئ محمد أوزين

هبة بريس _ الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى محمد أوزين، بمناسبة انتخابه أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية.

ومما جاء في برقية الملك: “على إثر انتخابك على رأس الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، نعبر لك عن تهانئنا على الثقة التي حظيت بها من لدن المؤتمر الوطني الرابع عشر للحزب”.

وأضاف “وإذ نغتنم هذه المناسبة للإشادة بسلفك، السيد محند العنصر، لما أسداه من أعمال جليلة لوطنه ولهيأته السياسية، فإننا نطلب منك إبلاغ عضوات وأعضاء الحزب، سامي تقديرينا، معربين لك عن متمنياتنا بموصول التوفيق في مهامك القيادية الحزبية الجديدة”.

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