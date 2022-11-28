الملك محمد السادس يهنئ محمد أوزين

2022-11-28 / 21:00
0
هبة بريس _ الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى محمد أوزين، بمناسبة انتخابه أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية.

ومما جاء في برقية الملك: “على إثر انتخابك على رأس الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، نعبر لك عن تهانئنا على الثقة التي حظيت بها من لدن المؤتمر الوطني الرابع عشر للحزب”.

وأضاف “وإذ نغتنم هذه المناسبة للإشادة بسلفك، السيد محند العنصر، لما أسداه من أعمال جليلة لوطنه ولهيأته السياسية، فإننا نطلب منك إبلاغ عضوات وأعضاء الحزب، سامي تقديرينا، معربين لك عن متمنياتنا بموصول التوفيق في مهامك القيادية الحزبية الجديدة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الملك: محمد عاطفي ممثل ومخرج مقتدر

الملك: محمد عاطفي ممثل ومخرج مقتدر

2022-11-28 / 21:32
Photo of الملك يشيد بجودة الشراكة بين اليونسكو والمغرب

الملك يشيد بجودة الشراكة بين اليونسكو والمغرب

2022-11-28 / 21:23
Photo of فريق التقدم والاشتراكية ينسحب من جلسة النواب.. وحموني: “لن نشارك في هذه المسرحية”

فريق التقدم والاشتراكية ينسحب من جلسة النواب.. وحموني: “لن…

2022-11-28 / 17:36
Photo of وهبي: يمكن للمسجون تقديم طلب العفو الكترونيا مستقبلا

وهبي: يمكن للمسجون تقديم طلب العفو الكترونيا مستقبلا

2022-11-28 / 17:15
Photo of شكيب بنموسى يسلم رسالة من الملك إلى رئيس بوتسوانا

شكيب بنموسى يسلم رسالة من الملك إلى رئيس بوتسوانا

2022-11-28 / 16:20
Photo of أودري أزولاي تشيد بالتزام الملك بحماية التراث الثقافي

أودري أزولاي تشيد بالتزام الملك بحماية التراث الثقافي

2022-11-28 / 15:06
Photo of الملك يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لحماية التراث الثقافي غير المادي

الملك يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لحماية التراث الثقافي…

2022-11-28 / 14:16
Photo of تعازي أممية في وفاة جندي مغربي من حفظة السلام

تعازي أممية في وفاة جندي مغربي من حفظة السلام

2022-11-27 / 10:26
Photo of رسالة من الملك محمد السادس إلى رئيس جمهورية النيجر

رسالة من الملك محمد السادس إلى رئيس جمهورية النيجر

2022-11-27 / 10:16
Photo of انتخاب خولة لشكر نائبا لرئيس الأممية الاشتراكية بترشيح من أبيها

انتخاب خولة لشكر نائبا لرئيس الأممية الاشتراكية بترشيح من…

2022-11-26 / 18:55

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق