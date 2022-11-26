أمام لجنة برلمانية.. ميراوي يقدم ميزانية وزارة التعليم العالي

هبة بريس

قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أمس الجمعة، عرضا أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، خصص لتقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية لقطاع التعليم العالي برسم السنة المالية 2023.

وتناول الوزير في عرضه ثلاثة محاور أساسية، تتعلق بتطور مؤشرات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والأوراش الاستراتيجية للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار PACTE ESRI 2030، إلى جانب المحور المتعلق بمشروع الميزانية برسم سنة 2023.

وفي تعقيبه على الأسئلة التي تقدم بها المستشارون، أوضح عبد اللطيف ميراوي أن برنامج عمل الوزارة سينصب خلال الموسم الجامعي الحالي على تنزيل الأوراش الأولوية للمخطط الوطني PACTE ESRI-2030، من خلال برمجة استراتيجية لعرض التكوينات، ترتكز على تطوير القدرات في مجال اللغات والرقميات وتعزيز المهارات الأفقية، في انسجام تام مع متطلبات القطاعات الإنتاجية على الصعيدين الوطني والجهوي.

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