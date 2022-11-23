طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، طقسا باردا بالمرتفعات والشرق خلال الصباح والليل، فضلا عن تشكل سحب نسبيا كثيفة مع قطرات متفرقة محلية بأقصى الشمال الغربي للمملكة.

وستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بشمال الأقاليم الجنوبية، مع بعض الكتل الضبابية بالسواحل المحيطية وشمال الأقاليم الجنوبية، وزوابع رملية بداخل الأقاليم الصحراوية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و 10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 12 و19 درجة بالقرب من السواحل وجنوب المملكة، وستكون ما بين 08 و14 درجة في ما تبقى من أرجاء البلاد.

وستكون درجات الحرارة خلال النهار في انخفاض بجنوب المملكة، مع تسجيل بعض الارتفاع في باقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين طنجة والمهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وطرفاية ، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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