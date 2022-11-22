ولادة توأمين من “أجنة مجمدة” منذ 30 عاما

هبة بريس

ولدت سيدة أمريكية توأمين من أجنة مجمدة، قد تكون الأطول عمرا في الولايات المتحدة، بحسب ما نشرت شبكة “سي أن أن” الأمريكية.

ووُلدت التوأمين ليديا وتيموثي ريدجواي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من أجنة عمرها 30 عاما كانت مجمدة.

وكان والد الطفلتين، فيليب ريدجواي، في الخامسة من عمره، عندما دبت الحياة في الجنينين عام 1992، أي أن الطفلتين عمليا أكبر منه سنا، وأصغر منه بنفس الوقت.

وعملية التبرع بالأجنة شائعة عند الأشخاص الذين يخضعون لعملية التلقيح الصناعي، إذ ينتج عنها عدة أجنة، يمكن التبرع بها عن طريق تجميدها في درجة حرارة 200 تحت الصفر.

الشهر الماضي أيضا استطاع الأطباء منح أمريكي طفلا بعد 26 عاما من تجميد حيواناته المنوية بعد أن شخص بمرض سرطان الغدد اللمفاوية عندما كان في الـ 21 من عمره.

وأنجب بيتر هيكلز (47 عاما) طفلا من حيواناته المنوية المجمدة منذ عام 1996، وهو رقم قياسي لأطول فترة بين تجميد الحيوانات المنوية والولادة

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