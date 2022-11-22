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ولادة توأمين من “أجنة مجمدة” منذ 30 عاما

2022-11-22 / 18:39
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هبة بريس

ولدت سيدة أمريكية توأمين من أجنة مجمدة، قد تكون الأطول عمرا في الولايات المتحدة، بحسب ما نشرت شبكة “سي أن أن” الأمريكية.

ووُلدت التوأمين ليديا وتيموثي ريدجواي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من أجنة عمرها 30 عاما كانت مجمدة.

وكان والد الطفلتين، فيليب ريدجواي، في الخامسة من عمره، عندما دبت الحياة في الجنينين عام 1992، أي أن الطفلتين عمليا أكبر منه سنا، وأصغر منه بنفس الوقت.

وعملية التبرع بالأجنة شائعة عند الأشخاص الذين يخضعون لعملية التلقيح الصناعي، إذ ينتج عنها عدة أجنة، يمكن التبرع بها عن طريق تجميدها في درجة حرارة 200 تحت الصفر.

الشهر الماضي أيضا استطاع الأطباء منح أمريكي طفلا بعد 26 عاما من تجميد حيواناته المنوية بعد أن شخص بمرض سرطان الغدد اللمفاوية عندما كان في الـ 21 من عمره.

وأنجب بيتر هيكلز (47 عاما) طفلا من حيواناته المنوية المجمدة منذ عام 1996، وهو رقم قياسي لأطول فترة بين تجميد الحيوانات المنوية والولادة

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‫16 تعليقات

  4. العالم مليء بالأطفال الذين يعيشون بدون أسر لأسباب كثيرة.. هؤلاء يحتاجون إلى أسر تتبناهم.. أليس هذا أفضل من جنين مجمد من 30 سنة والتكلفة العالية جدا لهذه العمليات ولتجميد الجنين طوال هذه المدة ثم زرعه في رحم المرأة والإشراف على الحمل والولادة.. عالم غريب..

  5. رايت عام 1968 فلما عن شخص طمر في الحليد 4 او خمسيعام فم بعد ذوبان الجليد عاد الرجل الى الحياة شابا كما كان يوم طمر وقد صار حفيده شيخا مسنا وكان يناديه ياحفيدي. الحال التي دكرتموها تكاد تشابه فلابد ان عمر الجنين اكثر من الاب الذي تبناه خيال يتحقق الى الذين يرون الن الخيال عقيما دائما. شكرا. تحياتي

  7. كانجاز فهو فعلا انجاز متقدم. ولكن اعتقد انه عمل غير اخلاقي تجاه الطفل نفسة اللي خلق من خلايا كانت متجمدة

  11. الغرب لا يهمه الا السبق العلمي و(المال)،ولا يراعي القيم و الفطرة البشرية،وما يتعارض مع الشرع فهو غير مقبول في وسطنا المسلم.

  12. المؤسف تجد بعض من المسلمين الراغبين في الإنجاب الاطفال ينجذبون،، سواء بهذه الطريقة أو كراء رحم نساء ،،هذه العمليات موجودة بعيادات أوروبا شرقية و…. الله يهدينا ويلطف بنا

  13. سبحان الله العظيم
    للاسف يستخدموا العلم بطريقة خاطئة مفروض يكون الحق للام فقط انها تستخدم الاجنة

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