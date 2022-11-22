الوزير السكوري ينقل رسالة خطية من الملك لرئيس موريتانيا

هبة بريس

استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء بنواكشوط، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى و الشغل والكفاءات يونس السكوري حاملا رسالة خطية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأكد السكوري في تصريح صحفي عقب اللقاء، الذي حضره سفير المملكة لدى موريتانيا حميد شبار، أنه تشرف كمبعوث خاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بلقاء الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني حيث سلمه رسالة خطية من جلالة الملك.

وأضاف أن اللقاء كان فرصة لاستعراض العلاقات المتميزة بين جلالة الملك وأخيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وبين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة.

وأبرز تميز هذه العلاقات، ليس فقط على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، بل هي أيضا امتداد لتاريخ مشترك ومحبة خاصة تجمع الشعبين الموريتاني والمغربي.

وبعد أن ذكر بأن أن المغرب كان دائما إلى جانب الشقيقة موريتانيا، أوضح أن هذه العلاقات المتميزة تطبعها أسس متينة قوامها الاحترام المتبادل، وشراكة استراتيجية قوية وحقيقية مبنية على التعاون في القطاعات المهمة والواعدة التي تهم الشعبين والبلدين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0