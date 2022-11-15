صواريخ روسية تسقط في بولندا وتق_تل شخصين

2022-11-15 / 21:12
14
هبة بريس _ وكالات

أفادت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الثلاثاء، بأن مسؤولا كبيرا في المخابرات الأمريكية قال إن صواريخ روسية عبرت الحدود إلى بولندا مما أدى إلى مقتل شخصين.

وذكرت الوكالة أن المسؤول تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة للوضع.

وقال رجال إطفاء في بولندا، اليوم الثلاثاء، إن شخصين لقيا حتفهما في انفجار في قرية برزيودو بشرق البلاد بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة على تويتر إن رئيس الوزراء دعا إلى اجتماع عاجل للجنة الحكومية لشؤون الأمن القومي والدفاع.

وأمطرت روسيا مدنا في أنحاء أوكرانيا بالصواريخ اليوم الثلاثاء فيما وصفته كييف بأنها أعنف موجة ضربات صاروخية في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من تسعة أشهر

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of للمرة الثالثة.. ترامب يستعد لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسة

للمرة الثالثة.. ترامب يستعد لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسة

2022-11-15 / 17:10
Photo of أعادوا بيع تذاكر “مباريات المونديال”.. إيقاف 3 أشخاص بقطر

أعادوا بيع تذاكر “مباريات المونديال”.. إيقاف 3 أشخاص بقطر

2022-11-15 / 16:11
Photo of الجزائر: السجن 15 سنة للمدير العام السابق لمجمع “سوناطراك”

الجزائر: السجن 15 سنة للمدير العام السابق لمجمع “سوناطراك”

2022-11-15 / 14:31
Photo of بعد اتفاق “الحضانة”.. بيكيه وشاكيرا يتفقان على بيع “أغلى الممتلكات”

بعد اتفاق “الحضانة”.. بيكيه وشاكيرا يتفقان على بيع “أغلى…

2022-11-15 / 12:58
Photo of “كوب 27” .. إطلاق مبادرة الانتقال العادل للطاقة في إفريقيا

“كوب 27” .. إطلاق مبادرة الانتقال العادل للطاقة في…

2022-11-15 / 12:52
Photo of رئيس الفيفا يدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال المونديال

رئيس الفيفا يدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا…

2022-11-15 / 11:22
Photo of عدد سكان العالم يتخطى 8 مليارات نسمة.. والمغرب الخامس عربيا

عدد سكان العالم يتخطى 8 مليارات نسمة.. والمغرب الخامس…

2022-11-15 / 10:23
Photo of إجماع أطراف اتفاقية رامسار يحبط مشروعا جزائريا

إجماع أطراف اتفاقية رامسار يحبط مشروعا جزائريا

2022-11-15 / 09:58
Photo of زيلينسكي: نرغب بإنهاء الحرب فوراً

زيلينسكي: نرغب بإنهاء الحرب فوراً

2022-11-15 / 09:26
Photo of الجزائر.. تفحم 16 شخصا في حادث مأساوي

الجزائر.. تفحم 16 شخصا في حادث مأساوي

2022-11-14 / 19:33

‫14 تعليقات

  1. طبقا لموازين القوي بوتين اقوي بكثير والانسحاب الاخير في رايي انه انسحاب تكتيكي وليس هزيمه
    بالنسبة للصواريخ علي بولندا اشك انها روسيه
    المستفيد الوحيد من احداث اوروبا هي امريكا

  3. هل من الممكن منظمات تشويش هي التي شوشت على الصواريخ و اسقطتهن بعيداً عن الأهداف

  6. ندعو أمريكا وأوروبا لعدم ضبط النفس، وليحترق الغرب كما أحرق الشرق !!

  8. اتفاق روسي امريكي صيني على انهاء اوربا والامور تجري نحوى هذا الامر لامحال

  14. cela est faut et vous n etes pas un ste indépendant vous navez rien verifier vous suiver comme notre gouverbemet ala con les medias occidentales qui servent la strategie de otan

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق