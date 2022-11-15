صواريخ روسية تسقط في بولندا وتق_تل شخصين

هبة بريس _ وكالات

أفادت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الثلاثاء، بأن مسؤولا كبيرا في المخابرات الأمريكية قال إن صواريخ روسية عبرت الحدود إلى بولندا مما أدى إلى مقتل شخصين.

وذكرت الوكالة أن المسؤول تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة للوضع.

وقال رجال إطفاء في بولندا، اليوم الثلاثاء، إن شخصين لقيا حتفهما في انفجار في قرية برزيودو بشرق البلاد بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة على تويتر إن رئيس الوزراء دعا إلى اجتماع عاجل للجنة الحكومية لشؤون الأمن القومي والدفاع.

وأمطرت روسيا مدنا في أنحاء أوكرانيا بالصواريخ اليوم الثلاثاء فيما وصفته كييف بأنها أعنف موجة ضربات صاروخية في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من تسعة أشهر

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