صواريخ روسية تسقط في بولندا وتق_تل شخصين
هبة بريس _ وكالات
أفادت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الثلاثاء، بأن مسؤولا كبيرا في المخابرات الأمريكية قال إن صواريخ روسية عبرت الحدود إلى بولندا مما أدى إلى مقتل شخصين.
وذكرت الوكالة أن المسؤول تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة للوضع.
وقال رجال إطفاء في بولندا، اليوم الثلاثاء، إن شخصين لقيا حتفهما في انفجار في قرية برزيودو بشرق البلاد بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الحكومة على تويتر إن رئيس الوزراء دعا إلى اجتماع عاجل للجنة الحكومية لشؤون الأمن القومي والدفاع.
وأمطرت روسيا مدنا في أنحاء أوكرانيا بالصواريخ اليوم الثلاثاء فيما وصفته كييف بأنها أعنف موجة ضربات صاروخية في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من تسعة أشهر
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14 تعليقات
طبقا لموازين القوي بوتين اقوي بكثير والانسحاب الاخير في رايي انه انسحاب تكتيكي وليس هزيمه
بالنسبة للصواريخ علي بولندا اشك انها روسيه
المستفيد الوحيد من احداث اوروبا هي امريكا
كيف مرت على دفاع الناتو…ولم يسقطها
هل من الممكن منظمات تشويش هي التي شوشت على الصواريخ و اسقطتهن بعيداً عن الأهداف
ربما هذا انذار لبولندا او كما ادعي المهرج ” الي بولندا “
إذا وهم أيضا مثل أكرانيا ليس لديهم الدفعات
ندعو أمريكا وأوروبا لعدم ضبط النفس، وليحترق الغرب كما أحرق الشرق !!
هذو تيوجدو ثاني فشي درس خاتر الله يجعل السلامة
اتفاق روسي امريكي صيني على انهاء اوربا والامور تجري نحوى هذا الامر لامحال
وقد تكون الصواريخ مقصوده…..لجس نبض الناتووووو…
روسيا تريد تغيير المسار وتسليط الضوء حتى تحصل مبتغاها
بردا وسلام ان شاءالله
بدأت بوادر الحرب العالمية….
ما دام سعر الدولار مرتفع فآبشروا بدمار العالم
cela est faut et vous n etes pas un ste indépendant vous navez rien verifier vous suiver comme notre gouverbemet ala con les medias occidentales qui servent la strategie de otan