مخالفات السير لأسبوع تضخ 793 مليونا في خزينة الدولة

هبة بريس _ وكالات

تمكنت مصالح الأمن خلال الأسبوع الممتد من 7 إلى 13 نونبر، من تسجيل 44 ألفا و777 مخالفة سير، وإنجاز 8 آلاف و10 محاضر أحيلت على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 36 ألفا و767 غرامة صلحية.

وذكر بلاغ للأمن الوطني، أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و936 ألفا و675 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و409 عربات، وعدد الوثائق المسحوبة 8 آلاف و10 وثائق، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 202 مركبة.

في السياق نفسه، لقي 12 شخصا مصرعهم، وأصيب 2355 آخرون بجروح، إصابات 90 منهم بليغة، في 1739 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع المذكور.

وعزا المصدر ذاته، الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

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