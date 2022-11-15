كورونا بالمغرب.. تسجيل 149 إصابة جديدة 

2022-11-15 / 16:45
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 149 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 94 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و852 ألف و 398 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و413 آلاف و588 شخصا، مقابل 24 مليون و914 ألف و150 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 55 ألف و230 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و266 ألف و788 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و249 ألف و785 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (58)، والرباط سلا القنيطرة (37)، وفاس مكناس (28)، ومراكش آسفي (15)، وكلميم واد نون (3)، والداخلة وادي الذهب (2)، وبني ملال خنيفرة (2)، وسوس ماسة (2)، والعيون الساقية الحمراء (1)، وطنجة تطوان الحسيمة (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 720 حالة، فيما تم تسجيل خمس حالات خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 8 حالات.

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