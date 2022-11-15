“للكليان فقط”.. بقالون يبيعون الحليب ب”المحسوبية والزبونية”

هبة بريس - الرباط

لا حديث بين عدد من المغاربة سوى حول أزمة الحليب وندرته بمحلات البقالة والمراكز التجارية خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي هذا الصدد، كشف عدد من المواطنين، أنهم يحصلون طيلة الأيام الأخيرة على حاجياتهم من الحليب ب”الكوموند” من محلات البقالة.

وأضاف ذات المواطنون، أن غالبية البقالين أصبحوا يوزعون الحليب ب”المحسوبية” لزبنائهم، مطالبين ما وصفوهوم ب”الغرباء” باقتناء مواغذائية أخرى شريطة بيع الحليب لهم.

من جهتهم، أكد عدد من أصحاب محلات البقالة النقص في هذا المنتوج، لافتين أن الكميات التي كانوا يحصلون عليها تراجعت، ومضيفين أن شركات الحليب أصبحت تفرض عليهم الحصول على كمية محدودة.

هذا ويشار الى أن الحكومة ربطت نقص الحليب بمجموعة من العناصر تتضمن عوامل موسمية.

واتخذت الوزارة المعنية عدد من الإجراءات من ضمنها منع ذبح البقر الحلوب ودعم مهنيي القطاع.

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