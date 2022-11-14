وقفة احتجاجية بمكناس للتنديد بغلاء الأسعار .
هبة بريس – مكناس
نظمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، يوم أمس الأحد وقفة احتجاجية أمام مقرها الكائن بشارع الجيش الملكي، احتجاجا على غلاء الأسعار التي عرفتها الأسواق مؤخرا مما أثقلت كاهل الطبقات الفقيرة والمسحوقة وزادتها فقرا وخصاصة، وتجاهل الحكومة لمطالب المواطنين
ويأتي تنظيم الوقفة التي شارك فيها العشرات من منتسبي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استجابة لدعوات أطلقتها النقابة لتنظيم وقفات بمختلف ربوع المملكة.
وعرفت الوقفة رفع شعارات ولافتات منددة بغلاء الأسعار، ومستنكرة للاستهتار الحكومي بمطالب الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين.
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9 تعليقات
لا للغلاء لا للتهميش
#لا-لغلاء الاسعار في المغرب اخنوش ارحل
لالغلاء الاسعار ستتم اعادت التربية لسي اخنينيش
لا للغلاء
لا للقهرة
لا للتهميش
بغينا العيش الكريم
تحية نضالية لكل شرفاء هاد الوطن
حسبي الله ونعم الوكيل
اللهم بارك كلمة الشعب هي العليا . عاش فخامة الشعب
اعانكم الله # لا للغلاء نعم لاسقاط حكومة العصابة
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم