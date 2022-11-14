وزير الفلاحة: بلادنا تعرف موسما فلاحيا “جد صعب”

هبة بريس - لبنى ابروك

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن بلادنا تعرف بداية موسم فلاحي جد صعب.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أن الموسم الحالي يأتي بعد موسم فلاحي استثنائي بكل المقاييس والذي عرف جفافا مطولا، بالاضافة الى السياق العالمي المتوتر والمأزوم وارتفاع أسعار المواد الفلاحية والغذائية والطاقية والمعادن الصناعية.

واستعرض الوزير، تدابير وإجراءات الوزارة لبداية الموسم الفلاحي، لافتا أن الإشكال الذي يواجهه القطاع حاليا هو ندرة التساقطات المطرية وضعف مخزون السدود.

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