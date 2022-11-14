الصورة من الارشيف

طقس الإثنين.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-11-14 / 09:08
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا بكل من جنوب البلاد، منطقة سوس وكذا السهول الداخلية.

كما يتوقع نزول قطرات مطرية متفرقة فوق مرتفعات الأطلس الكبير، فضلا عن تناثر حبات من الغبار بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و08 درجات بمرتفعات الأطلس، ما بين 07 و13 درجة بالريف وبجنوب المنطقة الشرقية، ما بين 17 و 22 درجة بجنوب المملكة. وستكون ما بين 14 و18 درجة فيما تبقى من أرجاء البلاد.

أما درجات الحرارة،خلال النهار، فستبقى دون تغيير .

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين العرائش وطانطان وجنوب الداخلة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السجل الاجتماعي الموحد .. كيفية التسجيل والفئات المستهدفة

السجل الاجتماعي الموحد .. كيفية التسجيل والفئات المستهدفة

2022-11-14 / 13:09
Photo of “بامحمد” ضيف برنامج “حتا حنا ولادهم” بدار العجزة بسطات يُغادر في صمت “فيديو”

“بامحمد” ضيف برنامج “حتا حنا ولادهم” بدار العجزة بسطات…

2022-11-14 / 12:19
Photo of باستعمال سلاح “BOLAWRAP”.. أمن الرباط يوقف شخصا

باستعمال سلاح “BOLAWRAP”.. أمن الرباط يوقف شخصا

2022-11-14 / 12:04
Photo of عملية ضم البور بجماعة لبخاتي.. عبئ ثقيل ومزعج ورثه عامل آسفي!

عملية ضم البور بجماعة لبخاتي.. عبئ ثقيل ومزعج ورثه…

2022-11-13 / 21:34
Photo of طنجة ..الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحتج ضد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة

طنجة ..الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحتج ضد ارتفاع الأسعار وغلاء…

2022-11-13 / 20:36
Photo of كوب 27 ..استعراض التجربة المغربية في مجال النجاعة الطاقية وترشيد الطاقة بالمساجد

كوب 27 ..استعراض التجربة المغربية في مجال النجاعة الطاقية…

2022-11-13 / 20:02
Photo of بعد المحامين ..الموثقون ينتفضون ضد وهبي بعد منح العدول صلاحية تسلم الودائع

بعد المحامين ..الموثقون ينتفضون ضد وهبي بعد منح العدول…

2022-11-13 / 19:23
Photo of تسجيل 56 إصابة جديدة دون وفيات بـ”كورونا”

تسجيل 56 إصابة جديدة دون وفيات بـ”كورونا”

2022-11-13 / 15:50
Photo of إطلاق مرحلة اخرى من البرنامج التكويني المتعلق بالاستخدامات العلاجية للقنب الهندي

إطلاق مرحلة اخرى من البرنامج التكويني المتعلق بالاستخدامات العلاجية…

2022-11-13 / 15:31
Photo of أمن سلا يحد من نشاط عنصر ” كريساج” وترويج ” القرقوبي “

أمن سلا يحد من نشاط عنصر ” كريساج” وترويج…

2022-11-13 / 15:17

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق