طقس الإثنين.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا بكل من جنوب البلاد، منطقة سوس وكذا السهول الداخلية.

كما يتوقع نزول قطرات مطرية متفرقة فوق مرتفعات الأطلس الكبير، فضلا عن تناثر حبات من الغبار بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و08 درجات بمرتفعات الأطلس، ما بين 07 و13 درجة بالريف وبجنوب المنطقة الشرقية، ما بين 17 و 22 درجة بجنوب المملكة. وستكون ما بين 14 و18 درجة فيما تبقى من أرجاء البلاد.

أما درجات الحرارة،خلال النهار، فستبقى دون تغيير .

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين العرائش وطانطان وجنوب الداخلة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل .

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