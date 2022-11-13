طائرتا “كاندير” تحاولان إخماد حريق يهدد دواوير بتاونات

اندلع حريق بغابة جبل لقرع، بجماعة عين مديونة إقليم تاونات، منذ الليلة الماضية، وما زالت الجهود متواصلة لإخماده إلى حدود اللحظة.

وقالت مصادر جيدة ، أن ألسنة النيران، التي التهمت الليلة الماضية مساحة كبيرة من الغابة، مازالت مستمرة صباح اليوم الأحد 13 نونبر 2022.

وتحتوي الغابة التي تحترق على أنواع من الأشجار، بخاصة البلوط و”التايدة”، وأشجار مثمرة في ملكية السكان.

وتهدد النيران دواوير كـ”عين الحوت” و”دوار لحسن” و”بوكنالة”، وهو ما دفع السكان إلى الخروج ليلا والمساعدة في عمليات التدخل بجانب عناصر القوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية

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