وفد هولندي يزور مؤسسة إدماج السجناء

2022-11-13 / 13:38
0

قام وفد عن مملكة الأراضي المنخفضة، مؤخرا، بزيارة لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بالرباط، وذلك في إطار الحوار بين البلدين حول مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وذكر بلاغ للمؤسسة، اليوم الأحد، أن وفد مملكة الأراضي المنخفضة، الذي ضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل والمؤسسات السجنية والمجتمع المدني، عقد بالمناسبة لقاء مع المنسق العام لمصالح مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، عبد الواحد جمالي الإدريسي، بحضور كل من رئيسي القطبين الاجتماعي والاقتصادي، ومسؤولتي الملف الصحي والتعاون الدولي والتواصل بالمؤسسة.

وبحسب البلاغ فقد شكل هذا اللقاء فرصة لإطلاع وفد الأراضي المنخفضة على البرامج الإدماجية المتنوعة ذات الصلة التي تنهض بها المؤسسة، تحديدا لفائدة النزيلات والنزلاء السابقين بالمؤسسات السجنية، خاصة منهم الذين سبق وأدينوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب أو عادوا من بؤر التوتر، وكذا البرامج التي تمتد لأفراد أسرهم، سعيا منها إلى تحقيق اندماج فعال لهذه الفئة، بما يحفظ كرامتها الإنسانية ويمكنها من استعادة موقعها في النسيجين الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الزيارة تدخل في إطار تعزيز التعاون بين المغرب والأراضي المنخفضة في مجال مكافحة التطرف العنيف والوقاية من الإرهاب، وتقاسم التجارب المثمرة والرائدة في مجال الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم من المؤسسات السجنية، تعزيزا للتماسك الاجتماعي، وإنشادا للسلم والسلام محليا ودوليا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تسجيل 56 إصابة جديدة دون وفيات بـ”كورونا”

تسجيل 56 إصابة جديدة دون وفيات بـ”كورونا”

2022-11-13 / 15:50
Photo of إطلاق مرحلة اخرى من البرنامج التكويني المتعلق بالاستخدامات العلاجية للقنب الهندي

إطلاق مرحلة اخرى من البرنامج التكويني المتعلق بالاستخدامات العلاجية…

2022-11-13 / 15:31
Photo of أمن سلا يحد من نشاط عنصر ” كريساج” وترويج ” القرقوبي “

أمن سلا يحد من نشاط عنصر ” كريساج” وترويج…

2022-11-13 / 15:17
Photo of الاعتداء على شخص يرتدي ملابس نسائية وأمن طنجة يعتقل 4 أشخاص

الاعتداء على شخص يرتدي ملابس نسائية وأمن طنجة يعتقل…

2022-11-13 / 11:35
Photo of “أبعاد اجتماعية ودينية” تجعل حق الإجهاض بعيد المنال بالمغرب

“أبعاد اجتماعية ودينية” تجعل حق الإجهاض بعيد المنال بالمغرب

2022-11-13 / 11:18
Photo of مناورات “جبل الصحراء”… معلومات عن الجيشين المغربي والبريطاني

مناورات “جبل الصحراء”… معلومات عن الجيشين المغربي والبريطاني

2022-11-13 / 10:11
Photo of طقس الاحد : سماء قليلة السحب

طقس الاحد : سماء قليلة السحب

2022-11-13 / 09:04
Photo of احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات ..مهنيو النقل الطرقي يقررون خوض إضراب وطني

احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات ..مهنيو النقل الطرقي يقررون…

2022-11-12 / 21:36
Photo of بالصور…الملك العمومي بحي مولاي رشيد في أبشع مظاهره

بالصور…الملك العمومي بحي مولاي رشيد في أبشع مظاهره

2022-11-12 / 19:44
Photo of الحسيمة ..السجن النافذ 4 أشهر لطبيب “مرتشي “

الحسيمة ..السجن النافذ 4 أشهر لطبيب “مرتشي “

2022-11-12 / 19:32

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق