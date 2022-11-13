وفد هولندي يزور مؤسسة إدماج السجناء

قام وفد عن مملكة الأراضي المنخفضة، مؤخرا، بزيارة لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بالرباط، وذلك في إطار الحوار بين البلدين حول مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وذكر بلاغ للمؤسسة، اليوم الأحد، أن وفد مملكة الأراضي المنخفضة، الذي ضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل والمؤسسات السجنية والمجتمع المدني، عقد بالمناسبة لقاء مع المنسق العام لمصالح مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، عبد الواحد جمالي الإدريسي، بحضور كل من رئيسي القطبين الاجتماعي والاقتصادي، ومسؤولتي الملف الصحي والتعاون الدولي والتواصل بالمؤسسة.

وبحسب البلاغ فقد شكل هذا اللقاء فرصة لإطلاع وفد الأراضي المنخفضة على البرامج الإدماجية المتنوعة ذات الصلة التي تنهض بها المؤسسة، تحديدا لفائدة النزيلات والنزلاء السابقين بالمؤسسات السجنية، خاصة منهم الذين سبق وأدينوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب أو عادوا من بؤر التوتر، وكذا البرامج التي تمتد لأفراد أسرهم، سعيا منها إلى تحقيق اندماج فعال لهذه الفئة، بما يحفظ كرامتها الإنسانية ويمكنها من استعادة موقعها في النسيجين الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الزيارة تدخل في إطار تعزيز التعاون بين المغرب والأراضي المنخفضة في مجال مكافحة التطرف العنيف والوقاية من الإرهاب، وتقاسم التجارب المثمرة والرائدة في مجال الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم من المؤسسات السجنية، تعزيزا للتماسك الاجتماعي، وإنشادا للسلم والسلام محليا ودوليا.

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