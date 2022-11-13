مناورات “جبل الصحراء”… معلومات عن الجيشين المغربي والبريطاني

هبة بريس

يصنف الجيش البريطاني في المرتبة رقم 8 بين أضخم 142 جيشا في العالم، بينما يصنف الجيش المغربي في المرتبة الـ 56 عالميا.

وبدأ الجيشان مناورات “جبل الصحراء” للتدريب على تقنيات القتال في الصحراء بمشاركة مظليين من الجيش المغربي وجنود من “قوة الرد العالمية” التابعة للجيش البريطاني.

ما هي القدرات البشرية للجيش البريطاني؟

يصنف الجيش البريطاني في المرتبة رقم 8 عالميا ويصل إجمالي عدد جنوده إلى 231 ألف جندي بينهم 194 ألف جندي قوات عاملة و37 ألف جندي قوات احتياطية، ولا يمتلك قوات شبه عسكرية، بحسب إحصائيات موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي.

.وتقدر ميزانية دفاع الجيش البريطاني بـ 68 مليار دولار وتصنف بين أضخم 4 ميزانيات دفاع في العالم.

ما هو تسليح الجيش البريطاني؟

693 طائرة حربية.

227 دبابة.

5 آلاف و15 مدرعة.

89 مدفعا ذاتي الحركة.

126 مدفعا مقطورا.

44 راجمة صواريخ.

75 وحدة بحرية.

ما هي القدرات البشرية للجيش المغربي؟

يصنف الجيش المغربي في المرتبة رقم 56 عالميا ويمتلك قوات عسكرية عددها 325 ألف جندي، بينهم 200 ألف جندي قوات عاملة و100 ألف جندي احتياطي و25 ألف فرد قوات شبه عسكرية.

وتقدر ميزانية دفاع الجيش المغربي بـ 5.4 مليار دولار وتصنف في المرتبة رقم 41 عالميا.

ما هو تسليح الجيش المغربي؟

249 طائرة حربية.

3 آلاف و335 دبابة.

3 آلاف و500 مدرعة.

517 مدفعا ذاتي الحركة.

211 مدفعا مقطورا.

144 راجمة صواريخ.

121 وحدة بحرية.

وتضم قوة الدعم اللوجستي للجيش البريطاني 16 ميناء و460 مطارا و1249 سفينة تجارية، بينما يمتلك الجيش المغربي 93 سفينة تجارية و7 موانئ رئيسية و62 مطارا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0