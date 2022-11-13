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طقس الاحد : سماء قليلة السحب

2022-11-13 / 09:04
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بتشكل كتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس وبالجنوب-الشرقي مع تناثر حبات رملية فوق الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 3 و 9 درجات بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية ، ما بين 17 و22 درجة بجنوب المملكة. وستكون ما بين 10 و17 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

وستعرف درجات الحرارة،خلال النهار، ارتفاعا عموما.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وجنوب الداخلة، وهائجا ما بين العرائش وطرفاية .

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