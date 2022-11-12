تظاهرة رياضية تلاميذية بالجديدة لاكتشاف المواهب الكروية في سن 13 و14 سنة

2022-11-12 / 22:01
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أحمد مصباح – هبة بريس

على أرضية ملعب العبدي بعاصمة دكالة، جرت، اليوم السبت، فعاليات تظاهرة رياضية، بغاية اكتشاف مواهب في كرة القدم، من الفئة العمرية 13 و14 سنة. التظاهرة انخرط فيها بكثافة التلاميذ من الجنسين، المتمدرسين بالمؤسسات التربوية لدى التعليمين العمومي والخصوصي، بسلكيه الابتدائي والثانوي-إعدادي.

هذا، فإن هذه التظاهرة المتميزة، نظمتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بشراكة مع شركاء مؤسساتيين، وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، ووزارة الداخلية، وبشراكة كذلك مع مؤسسات إعلامية، سمعية وسمعية-بصرية. حيث لقيت إقبالا كبيرا، بعد أن قام التلاميذ من الفئة العمرية المستهدفة، في مرحلة قبلية، بالتسجيل وإدخال بياناتهم الشخصية، عبر الموقع الإلكتروني الذي وضعته رهن إشارتهم الجهة المنظمة، قبل أن يلتحقوا في الموعد المضروب، السبت 22 نونبر 2022، بملعب العبدي بالجديدة، مرفوقين بمدرسيهم وآبائهم واولياء أمرهم؛ إذ وجدوا في استقبالهم، طاقما من أساتذة مادة الرياضة البدنية والمنظمين، الذين سهروا على الترتيبات، وتنظيم المباريات والمنافسات الكروية.

وحسب مصدر مسؤول، فإن “قافلة مواهب كروية”، التي حطت الرحال بعاصمة دكالة، والتي جرت فعالياتها، في تنظيم محكم وأجواء جيدة، على أرضية ملعب العبدي، تهدف في غايتها اكتشاف مواهب في كرة القدم لدى الإناث والذكور، في الفئة العمرية المستهدفة، والذين يبلغ عددهم 50 موهبة، سيعهد إلى أساتذة مادة الرياضة البدنية لدى المؤسسات التعليمية، التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية للجديدة، بتدريبهم وصقل مهاراتهم الكروية، وإشراكهم، حتي يسطع نجمهم، في التظاهرات والأنشطة الرياضية، التي يتم تنظيمها محليا، إقليميا، جهويا، وعلى المستوى الوطني.

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