احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات ..مهنيو النقل الطرقي يقررون خوض إضراب وطني

هبة بريس - الرباط

يخوض مهنيو النقل الطرقي بالمغرب، إضرابا وطنيا عن العمل ابتداء من يوم 21 نونبرالقادم ، وذلك احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات.

وبحسب بلاغ موقع من قبل 10 هيئات تمثل قطاع النقل ، فقد تقرر خوض اضراب وطني عن العمل ، احتجاجا على الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات التي بلغت مستويات غير مسبوقة .

وأشارت الهيئات الموقعة على البلاغ ان المقاولات النقلية اصبح من العصب عليها مواصلة نشاطها بكل عادي، حيث اعلن إفلاس العديد من المقاولات النقلية ومعاناة بعضها الآخر من تراكم الديون

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