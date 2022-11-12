بالصور…الملك العمومي بحي مولاي رشيد في أبشع مظاهره
طارق عبلا_ هبة بريس
رغم الحملات التمشيطية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء في الآونة الأخيرة كسائر المدن المغربية، والتي استهدفت محاربة ظاهرة الملك العمومي، لازال حي مولاي رشيد يعيش على وقع الفوضى والاحتلال العمومي في أبشع صوره ضدا على قرارات وزارة الداخلية في تحد صريح وواضح، وكأن السلطات المحلية هناك عجزت عن ذلك أو رفعت الراية البيضاء في مواجهة أبطال هذه الظاهرة.
شوارع وأزقة وأحياء شبه مغلقة، محاصرة ومملوءة عن آخرها، لاسيارة أجرة تستطيع المرور، ولاسيارة اسعاف كذلك…مرضى يئنون تحت وطأة الضجيج والفوضى والروائح الكريهة، ونساء وأطفال كذلك، وباعة وأصحاب المحلات والمقاهي والمطاعم، اتخذوا من الوضعية الاقتصادية والأزمة التي تعرفها البلاد كباقي دول العالم، ذريعة للسطو على الملك العمومي ومحاصرة الشوارع والأزقة وتهديد الأمن الروحي والبيئي للمواطن.
* سلطات محلية رفعت الراية البيضاء
في الوقت التي يقود فيه رجال السلطات المحلية بالعديد من المدن المغربية حملات منسقة وجريئة لاعادة الاعتبار للشوارع والأزقة والساحات العمومية عبر تحريرها من قبضة المحتلين، في هذا الوقت بالذات، ركنت السلطات المحلية بحي مولاي رشيد إلى الوراء، واختارت منطق النأي بالنفس دون تصادم واصطدام مع أبطال هذه الظاهرة، على الرغم من المشاهد التي تبدو أمام أعينهم صباح مساء حيث يجد المواطنون الراجلون والسائقون صعوبة بالغة في تخطي حواجز الخيام والأسواق العشوائية التي نصبت بسرعة البرق وتفرخت أمام أعين السلطات المحلية…فهل الأمر يتعلق بهدنة أم استسلام؟
*احتلال عمومي بطعم التباكي
عندما يتكلم المرء عن الموضوع، أو حتى يفتح علبته السوداء، تخرج أصوات من وراء ستار، تطالب بترك الجمل بما حمل، بدعوى الظروف والمعيشة واكراهات غلاء الاسعار، متناسين في ذات الوقت أن لهيب وشرارة هذه الظاهرة قد تطال أمام منازلهم وبساحاتها، وقد تعيق تحركات أطفالها، وقد تلوث فضاءهم البيئي، لدى وجب التحرك والضرب بيد من حديد، لأن الأمر هنا ليس تحاملا على أي أحد، وليس الغرض منه هو قطع أرزاق هذه الفئة في زمن الأزمة وتداعيات كورونا وغلاء الاسعار والظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر والعائلات، بل هي رسالة قوية للجهات المعنية للعمل على ضمان حرية التنقل للمواطن العادي دون المس بحياته أو ممتلكاته ودون تعكير صفوة مزاجه، ودون تخريب محيطه البيئي ببقايا النفايات والازبال والكلام النابي الصادر من بعض أفواه باعة اختاروا نشر سلعهم وبضاعهم بالشوارع والازقة بعد أن قطعوا الطرقات والممرات أمام حركة السير وتنقل المواطنين والمواطنات..
18 تعليقات
الباعة المتجولون خاصهم سوق نموذجي من الاخير اما احتلال الملك العمومي فهو غير قانوني ويشوه جمالية الشوارع ويزيد من معاناة الناس الذي يقطنون هناك اينهم المنتخبون الذين صوت عليهم؟ هما اللي خاصهم القاو الحل
الناس ناقصهم النظام مش عيب ان ابحث عن لقمة عيش ولكن مش على طريقة بوزبال الفوضى. بنظام الخوت
حتى جاءت هذه الازمة الاقتصادية عاد بينوا حنت ايديهم في المساكين
هنا فكندا كينين أسواق خاصين بالتجار الصغار لي كيبيعو الخضرة أوالفواكه أو دجاج أو لحوم .. كيكريو بلاصة صغيرة وكيبيعو سلعة طرية وزوينة(مكنهضرش على سوبر مارشي) .
اللهم ان هدا منكر واش هدا الباعة ماشي مواطنين واش معندهم حق في العيش
السلام عليكم جميعا
على ما اذكر كان هناك سوق نموذجي قريب لحمام المسيرة ، ولكن على ما اضن لم ينجح كمشروع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سرقة في وضح النهار تحت شعار تحرير الملك العمومي.الهيئات الحقوقية والجمعيات منطوية على نفسها لانها تستفيد من هذه العمليات
احتلال الملك العمومي شيء مؤسف جدا
الملك العمومي يجب أن يحرر بلا مزايادات
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.اشهاد الحكرة
هذا نوع من الاستبداد والتسلط والدكتاتورية
لا يمكن تطبيق القانون بهاذا الشكل التعسفي.واين كنتم كل هذه السنوات .
كل من هب ودب يفرظ سلطته على التاجر الصغير لا حولا ولا قوة إلا بالله
فين اهيا ديك النقابة ديال التجار ولا اعجبونا غير بالمؤتمر ات الخاوية والزرود
نتمنى ان يتم تحرير الملك العمومي بجميع مدن المملكة وخاصة قنينات الغاز اللتي تشكل خطر كبير على امواطنبن والساكنة بالاحياء الشعبية
هاد الناس من كورونا بدات القضية
ولفو استعرضو العظلات ديالهم امام المواطنين كاملين.
الجهل الامية انعدام العدالة الاجتماعية والمجالية واحتكار الثرة والتملص الضريبي كل هذا لابد ان يؤدي في اهؤ المطاف الى فوضى واحتلال الملك العام احد تجلياتها
الله يرضي عليك يا صاحب المقال