وزير الداخلية يُنهي وصاية الولاة على المراكز الجهوية للاستثمار

هبة بريس - الرباط

أصدر وزير الداخلية ، عبد الوافي الفتيت قرارا ينهي وصاية الولاة على المراكز الجهوية للاستثمار ونقلها إلى الوزارة المكلفة بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية.

وقال وزير الداخلية في تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، إلى أن المراكز الجهوية للاستثمار ستنضاف إلى الوزارة المكلفة بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية ، وسيكون لها دور مساعدة وإعانة المستثمرين.

وأوضح لفتيت أن الوالي سيكون له دور آخر يتعلق بطلبات إعادة النظر التي يتقدم بها المستثمر في حال ما إذا ما تم رفض مشروع من المشاريع.

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