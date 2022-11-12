كورونا بالمغرب.. تسجيل 103 إصابات جديدة

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، عن تسجيل 103 إصابات جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 77 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و850 ألف و64 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و412 آلاف و953 شخصا، مقابل 24 مليون و913 ألف و781 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 54 ألف و784 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و266 ألف و561 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و249 ألف و586 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (54) والرباط سلا القنيطرة (13)، ومراكش آسفي (10) ، وفاس مكناس (18) وسوس ماسة (1) جهة الشرق (1) العيون الساقية الحمراء (2) طنجة تطوان الحسيمة (2) وكلميم وادنون (2).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 692 حالة، فيما لم يتم تسجيل حالة خطيرة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها ثلاث حالات.

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