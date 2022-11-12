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بنك المغرب: ارتفاع الدرهم بنسبة 0,58% مقابل الدولار

2022-11-12 / 16:16
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هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0,58 في المئة مقابل الدولار، وانخفض بنسبة 0,95 في المئة مقابل الأورو، خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 9 نونبر 2022.

وأشار البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، إلى أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأورد بنك المغرب أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 339,9 مليار درهم، في 4 نونبر الجاري، أي بشبه استقرار من أسبوع لآخر، وبارتفاع نسبته 5,6 في المئة على أساس سنوي.

وخلال الفترة ذاتها، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 108 مليار درهم، من بينها 50 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و31 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء، و26,9 مليار درهم على شكل قروض مضمونة طويلة الأجل. وأشار بنك المغرب إلى أنه على مستوى السوق البين-بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2 مليار درهم، بينما بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2 في المئة في المتوسط، مضيفا أن بنك المغرب قد ضخ، خلال طلب العروض ليوم 09 نونبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 10 نونبر)، ما مجموعه 46,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وسجل البنك المركزي أنه في سوق البورصة، انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 1,9 في المئة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 20,2 في المئة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس انخفاض مؤشرات قطاعات البناء ومواد البناء بنسبة 3,3 في المئة، والاتصالات بنسبة 2 في المئة، والبنوك بنسبة 0,9 في المئة، في حين ارتفع مؤشرا قطاعي الكيمياء وشركات التوظيف العقاري بنسبة 0,9 في المئة لكل منهما. أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 361,6 مليون درهم مقابل 5,1 مليار درهم قبل أسبوع. وبالنسبة لسوق الأسهم المركزي، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي 69,3 مليون درهم بعد 88,2 مليون درهم.

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