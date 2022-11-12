طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بتشكل كتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي مع طقس نسبي حار بالجنوب، سوس والسهول الداخلية.

كما يتوقع تسجيل هبات من الرياح نسبيا قوية بوسط المملكة وتناثر هبات من الغبار بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 3 و 09 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، ما بين 10 و 14 درجة بجنوب شرق المملكة. وستكون ما بين 18 و 22 درجة بالجنوب، ومابين 13 و18 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

وستعرف درجات الحرارة، خلال النهار، ارتفاعا بالشمال والواجهة المتوسطية والسواحل الوسطى.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

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