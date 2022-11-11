أشغال تهيئة موقع أروكو السياحي تتجاوز 80 %

هبة بريس

وصلت أشغال تهيئة موقع أروكو السياحي في جماعة أكلمام أزكزا الجبلية (إقليم خنيفرة) إلى أكثر من 80 في المائة، وذلك حسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي بعمالة الإقليم.

ويتضمن هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته 3.4 مليون درهم (الشطر الأول) ويندرج في إطار البرنامج المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بناء 15 كشكا وتهيئة المنابع والساقيات، وبناء موقف للسيارات وتهيئة المسالك.

وتهدف عملية تأهيل هذا الموقع الإيكولوجي إلى تعزيز الأنشطة السياحية في هذه المنطقة التي عانت سابقا من الاستغلال غير العقلاني ومن مشاكل تتعلق بأماكن وقوف السيارات.

ويندرج هذا المشروع أيضا في إطار الجهود الرامية إلى حماية المواقع ذات الأهمية الإيكولوجية في إقليم خنيفرة وإعادة تأهيلها وتحسينها.

ويقع موقع أروكو على بعد خطوات قليلة من بحيرة أكلمام أزكزا، بين أشجار الأرز والبلوط الأخضر في الأطلس الذي يعطي لهذه المنطقة بخنيفرة طابعها الفريد على الطريق الإقليمية رقم 7306 التي تربط أغلب المواقع ببحيرة أكلمام أزكزا وعيون أم الربيع وبحيرة ويوان.

وتم إطلاق الشطر الثاني في إطار نفس البرنامج بتكلفة 4 ملايين درهم، وبلغت تكلفة هذا المدار السياحي إلى غاية الآن أكثر من 163 مليون درهم لتعزيز شبكة الطرق ضمن برنامج الحد من الفوارق المجالية.

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