أشغال تهيئة موقع أروكو السياحي تتجاوز 80 %

2022-11-11 / 23:01
0
هبة بريس

وصلت أشغال تهيئة موقع أروكو السياحي في جماعة أكلمام أزكزا الجبلية (إقليم خنيفرة) إلى أكثر من 80 في المائة، وذلك حسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي بعمالة الإقليم.

ويتضمن هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته 3.4 مليون درهم (الشطر الأول) ويندرج في إطار البرنامج المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بناء 15 كشكا وتهيئة المنابع والساقيات، وبناء موقف للسيارات وتهيئة المسالك.

وتهدف عملية تأهيل هذا الموقع الإيكولوجي إلى تعزيز الأنشطة السياحية في هذه المنطقة التي عانت سابقا من الاستغلال غير العقلاني ومن مشاكل تتعلق بأماكن وقوف السيارات.

ويندرج هذا المشروع أيضا في إطار الجهود الرامية إلى حماية المواقع ذات الأهمية الإيكولوجية في إقليم خنيفرة وإعادة تأهيلها وتحسينها.

ويقع موقع أروكو على بعد خطوات قليلة من بحيرة أكلمام أزكزا، بين أشجار الأرز والبلوط الأخضر في الأطلس الذي يعطي لهذه المنطقة بخنيفرة طابعها الفريد على الطريق الإقليمية رقم 7306 التي تربط أغلب المواقع ببحيرة أكلمام أزكزا وعيون أم الربيع وبحيرة ويوان.

وتم إطلاق الشطر الثاني في إطار نفس البرنامج بتكلفة 4 ملايين درهم، وبلغت تكلفة هذا المدار السياحي إلى غاية الآن أكثر من 163 مليون درهم لتعزيز شبكة الطرق ضمن برنامج الحد من الفوارق المجالية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جمارك طنجة المتوسط تجهض عملية تهريب كمية مهمة من الكوكاكيين

جمارك طنجة المتوسط تجهض عملية تهريب كمية مهمة من…

2022-11-11 / 22:55
Photo of المغرب و الولايات المتحدة يعززان التعاون في مجال “الرقابة المالية”

المغرب و الولايات المتحدة يعززان التعاون في مجال “الرقابة…

2022-11-11 / 19:02
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 108 إصابات جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 108 إصابات جديدة

2022-11-11 / 16:20
Photo of العيون: الأمن يوقف 9 مشتبه فيهم بارتكاب افعال اجرامية وطنيا

العيون: الأمن يوقف 9 مشتبه فيهم بارتكاب افعال اجرامية…

2022-11-11 / 15:43
Photo of بحث تطوير الشراكة القائمة بين مندوبية السجون والمكتب الدولي لمكافحة المخدرات

بحث تطوير الشراكة القائمة بين مندوبية السجون والمكتب الدولي…

2022-11-11 / 15:00
Photo of آسفي.. الأمن يشهر سلاحه لتوقيف شخص اعتدى على محام

آسفي.. الأمن يشهر سلاحه لتوقيف شخص اعتدى على محام

2022-11-11 / 14:40
Photo of مباريات “أطر الأكاديميات”.. إصدار بطاقات توصيف الاختبارات الكتابية

مباريات “أطر الأكاديميات”.. إصدار بطاقات توصيف الاختبارات الكتابية

2022-11-11 / 12:31
Photo of المحمدية.. إيقاف شخص متورط في ارتكاب سرقات من داخل سيارات

المحمدية.. إيقاف شخص متورط في ارتكاب سرقات من داخل…

2022-11-11 / 11:26
Photo of منتخبون بمجلس جهة فاس مكناس يعبثون بطلبات الترشيح للهيئات الاستشارية

منتخبون بمجلس جهة فاس مكناس يعبثون بطلبات الترشيح للهيئات…

2022-11-11 / 11:06
Photo of صندوق الأمم المتحدة للسكان يقدم تقريره بالرباط

صندوق الأمم المتحدة للسكان يقدم تقريره بالرباط

2022-11-11 / 10:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق