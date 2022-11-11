هل سيغني سعد لمجرد في حفل افتتاح كأس العالم?

هبة بريس - وكالات

رد الفنان المغربي سعد لمجرد حول أخبار غنائه في افتتاح كأس العالم قطر 2022.

وفي تصريحات تلفزيونية، نفى سعد لمجرد مشاركته في حفل الافتتاح، مؤكدا أنه في يوم الأحد 20 نوفمبر الجاري، سيحيي حفلا في دبي.

وأوضح لمجرد أن المباراة الافتتاحية لمونديال قطر يمكن مشاهدتها عبر شاشات ستوزع على الجمهور في حفل دبي.

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